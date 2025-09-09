Legendarna oskarovka uhvaćena u javnosti nakon dugo vremena, prizor slama srca

Američka glumica Linda Hunt (80) rijetko se pojavljuje u javnosti posljednjih godina. Krajem kolovoza paparazzi su je snimili tijekom izlaska u Los Angelesu u društvu svoje dugogodišnje supruge Karen Kline i pomoćnice.

Na fotografijama koje su obišle svjetske medije, 80-godišnja dobitnica Oscara vidno djeluje fizički krhko. Tijekom šetnje ulicom oslanjala se na Karen i pomoćnicu. ''Kako je tužno vidjeti ovakvu legendu da jedva hoda. Drži se divo'', samo su neki od komentara vjernih obožavatelja.

Foto: Profimedia

Linda Hunt, najpoznatija po ulozi u filmu The Year of Living Dangerously iz 1982. godine, za koju je osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu, ostala je upamćena kao prva osoba koja je dobila ovu prestižnu nagradu za ulogu suprotnog spola. Na malim ekranima posljednjih je godina najviše prepoznata po dugogodišnjoj ulozi Hetty Lange u seriji NCIS: Los Angeles, iz koje se povukla zbog zdravstvenih razloga.

Foto: Profimedia

U javnosti se nije pojavljivala već duže vrijeme, a njezin rijedak izlazak izazvao je zabrinutost među obožavateljima. Ipak, nije objavljeno nikakvo službeno priopćenje o njezinom zdravstvenom stanju.

Hunt i Karen Kline u vezi su više od 30 godina, a u braku su od 2008. godine. Njihova dugogodišnja veza često je isticana kao primjer stabilnog i nenametljivog partnerstva u Hollywoodu.

