Obitelj brine: Britney Spears živi u kući punoj psećeg izmeta

Pop ikona Britney Spears (43) posljednjih je tjedana izazvala veliku zabrinutost među prijateljima i obitelji zbog neobičnog ponašanja i životnih uvjeta. Prema stranim medijima, pjevačica živi u kaotičnom domu koji je, navodno, u vrlo lošem stanju.

Bliski izvori tvrde da Britney prolazi kroz još jednu kriznu fazu, kakve je imala i ranije, ali da joj zasad ne planiraju nikakvu intervenciju. “Oni koji je vole već su to viđali mnogo puta. Iako je situacija pod određenim nadzorom, zasad nitko ne poduzima konkretne korake,” otkrio je bliski izvor.

Član obitelji potvrdio je kako je pjevačica “u teškom razdoblju” te da su svi zabrinuti za njezinu budućnost. Izvori navode da Britney trenutno ne uspijeva održavati osnovni red u kući, ne čisti izmet svojih pasa i nema nikoga tko bi joj svakodnevno pomagao u održavanju prostora, zbog čega teško obavlja svakodnevne obaveze.

Dodatne sumnje u njezino psihičko stanje pojavile su se nakon što je nedavno na društvenim mrežama objavila neobične snimke u kojima pleše i pjeva u neurednom prostoru, odjevena u nesvakidašnje kombinacije. Fanovi su odmah izrazili zabrinutost, pitajući se je li Britney dobro i tko se brine o njoj.

@britneyspears Ferris do not touch my dad’s car… No you can not do this… just a quick drive… nope he cleans it with a fucking diaper… not enough mileage… how do we get back… Drive Backwards 😜🤔😒🌹🗡️ ♬ original sound - Britney Spears

Podsjetimo, Spears je 2021. godine okončala 13-godišnje skrbništvo pod kojim je bila, a od tada je često prisutna na društvenim mrežama. Međutim, mnogi smatraju da njezini objavljeni sadržaji, koji ponekad uključuju i bizarnije performanse, otkrivaju da pjevačica i dalje vodi tešku osobnu borbu.

