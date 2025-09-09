Melina Džinović ima novog partnera? Navodno joj je život u Monte Carlu omogućio upravo on

Nakon razvoda od srpskog pjevača Harisa Džinovića (73), modna dizajnerica Melina Galić (44) napustila je Srbiju i preselila se u Monako, gdje je nastavila život u jednoj od najluksuznijih četvrti Monte Carla.

Prema informacijama do kojih je došao portal Kurir, Melina danas boravi u stanu vrijednom nekoliko desetaka milijuna eura, smještenom svega nekoliko stotina metara od slavnog casina "Monte Carlo". Riječ je o zgradi prepoznatljive arhitekture koja pruža dvostruki pogled – na more i na gradsku ulicu.

Fotografije zgrade pogledajte OVDJE.

Novi partner stariji dva desetljeća

Kako otkrivaju upućeni, stan u kojem boravi zapravo nije u njezinu vlasništvu, već pripada njezinu partneru, bogatom poduzetniku i milijunašu, koji je od Meline stariji gotovo 20 godina. Njihova veza, iako diskretna, u Monte Carlu nije nepoznanica. Prema riječima jedne susjede, upravo je on zaslužan za to što je Melina pokrenula prodaju svojih kreacija u jednoj konceptualnoj trgovini.

Foto: Matija Habljak/pixsell

"Istina je da joj on u svemu izlazi u susret. Vrlo je galantan, financira njezin život u Monaku i potiče je u poslu. No, haljine koje nudi nisu naišle na interes ovdašnje klijentele, pa je pitanje koliko će još dugo opstati na tržištu", ispričala je Kurirova sugovornica, inače dugogodišnja stanovnica Monte Carla.

Prema njezinim riječima, Melina većinu dana provodi u šopingu i druženjima, a često je viđa u društvu prijateljica. Posebnu pozornost plijene njezini modni detalji – u posljednjih nekoliko mjeseci viđena je s nekoliko novih "Hermès" torbica, od kojih svaka vrijedi najmanje 50.000 eura.

Ekipa portala Kurir zatekla je Melinu i dok je džogirala u blizini luksuzne zgrade. Iako je vani vladala nesnosna vrućina, dizajnerica je nastavila trčati i ubrzala tempo kada je primijetila fotografe.

Nakon razvoda, Melina se mjesecima nije pojavljivala u javnosti, no ubrzo su se na društvenim mrežama koje prate luksuzni život u Monaku počeli pojavljivati snimci na kojima je viđena kako dolazi na glamurozne zabave i balove. Posebno je odjeknuo video u kojem izlazi iz skupocjenog "Bentleya" vrijednog 150.000 eura i ulazi na ekskluzivnu zabavu, za koju su ulaznice dosezale i 10.000 eura.

Podsjetimo, njezin bivši suprug Haris Džinović u više je navrata ove godine naglasio kako pomirenje s Melinom nije moguće.

