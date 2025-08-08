Zna se kako je Angelina Jolie zagorčala zadnje dane života svoje svekrve

Iako je prošlo dosta vremena otkako su se američki glumac Brad Pitt (61) i glumica Angelina Jolie (49) razišli, njihova burna rastava i dalje privlači pažnju javnosti. Nekada su bili jedan od najpoznatijih parova na svijetu, poznati pod zajedničkim nadimkom Brangelina, a danas su simbol složenog razvoda i dugotrajne borbe za skrbništvo.

Foto: Profimedia

I dok je Jane Pitt, nedavno preminula majka Brada Pitta, godinama slovila kao njegova najveća podrška, njezin odnos s Angelinom bio je sve samo ne topao. Prema pisanju izvora bliskih obitelji, Jane nikada nije oprostila Jolie način na koji je, po njezinu mišljenju, povrijedila njezina sina.

Posebno joj je teško palo to što Brad nakon rastave ima ograničen kontakt s djecom, a ni ona, kao baka, ih navodno nije uopće vidjela zadnjih devet godina svojeg života.

Jolien javni imidž brižne majke, Jane je smatrala glumom. Iza kulisa, vjerovala je da Angelina koristi djecu kako bi zadržala kontrolu i osvetila se bivšem suprugu. Brad je, navodno, više puta spriječio majku da se izravno suprotstavi Angelini, iako je Jane često željela reći svoje mišljenje u lice.

Foto: Profimedia

Navodno je smatrala da je Jolie manipulativnim ponašanjem upropastila Bradov život, te ju je posebno smetala činjenica da je glumac tijekom razvoda izgubio oko 100 milijuna dolara, prenosi Telegrafi.

