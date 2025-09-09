Milica Dabović nekad profi košarkašica, a danas hara OnlyFansom: Uvrede ne prestaju stizati

Bivša košarkašica i osvajačica olimpijske medalje Milica Dabović (43) je nakon završetka karijere odlučila krenuti novim putem. Otvorila je profil na stranici za odrasle OnlyFans, što joj je postalo jedan od izvora prihoda, a iako su neki podržali njezin korak, često je na meti kritika.

Milica Dabović, na temelju svoje aktivnosti na OnlyFansu, redovito dobiva negativne komentare, što je dokazala dijeljenjem nekoliko poruka koje je primila u inboxu nakon što je pružila podršku muškoj košarkaškoj reprezentaciji koja je doživjela neuspjeh na Eurobasketu.

"Aj mrš, d**ljo", "Trebala si pop**iti svima, mislim da bi pobijedili sigurno", neke su od poruka koje je podijelila na Instagramu.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Govorila i o zaradi na OnlyFansu...

Što se tiče njezinog rada na OnlyFansu, Milica je iskreno podijelila iskustva.

"Može se od OnlyFansa živjeti, tko god kaže da ne može – laže. Posvećena sam tome, mene su ti muškarci spasili, izdigli su me. Kada si financijski osiguran i kada znaš raspolagati novcem, sve je lakše. Kada sam bila trudna, hranila sam se kod prijateljice, ona mi je plaćala ručak. Došla sam u tu situaciju da ne brinem za to i da moje dijete ima sve", dodala je.

