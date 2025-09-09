Počelo je! Dubrovčani već sad znaju s kim će ući u Novu godinu

Dubrovnik će i ove godine imati spektakularan doček Nove godine. Gradonačelnik Mato Franković službeno je objavio da će publiku za ulazak u 2026. godinu zabavljati Dino Merlin.

„Svi ste dobrodošli u Grad gospara“, poručio je Franković.

Merlin je jedan od najpoznatijih glazbenika u regiji i na sceni je više od četiri desetljeća. Njegove pjesme redovito pune dvorane i stadione, a publika u Hrvatskoj ga posebno rado sluša. Njegovi koncerti u Zagrebu, Splitu, Puli i drugim gradovima uvijek su rasprodani, a publika ga smatra jednim od rijetkih izvođača koji svaku generaciju uspije okupiti svojom glazbom.

Da Dubrovnik voli Merlina, pokazuje i činjenica da je prošle godine pjevao na dočeku u hotelu Rixos. Ovoga puta stiže na glavnu pozornicu, što će zasigurno privući velik broj posjetitelja iz cijele regije.

