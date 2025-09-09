Žene lude za negativcem iz RTL-ove serije ‘Tajkun’: Tko je Srbin Miloš Petrović?

Glumac Miloš Petrović Trojpec (39) stekao je veliku popularnost zahvaljujući ulogama u filmu Južni vetar i seriji U klinču, dostupnima na platformi Voyo. Pravu potvrdu statusa jednog od najprivlačnijih glumaca regije donijela mu je uloga negativca Cige u hit seriji Tajkun.

Miloš je odrastao u Beogradu, a djetinjstvo je dijelom proveo kod bake i djeda. Prije nego što je zakoračio u svijet glume, godinama je radio u građevini. Danas je stalni član Beogradskog dramskog kazališta.

Publika ga pamti i po ulozi Tadije u seriji U klinču, kojom je osvojio srca gledatelja i prikupio brojne obožavatelje na društvenim mrežama. No, uloga Cige u Tajkunu donijela mu je prepoznatljivost u cijeloj regiji.

Serija Tajkun, u kojoj glavnu ulogu moćnog Vladana Simonovića tumači Dragan Bjelogrlić, donosi priču o ratnom profiterstvu, osobnim borbama i tajnama koje izlaze na vidjelo. Zahvaljujući visokoj produkciji i intrigantnoj radnji, postala je jedan od najzapaženijih televizijskih projekata u regiji.

Prva sezona dostupna je na Voyo, a uskoro stiže i potpuno nova druga sezona, ekskluzivno na istoj platformi.

