RTL-ov show završio, a oni nikad bliži: Darko i Doroteja ostali su nerazdvojni

Doroteja i Darko, koji su se zbližili tijekom sudjelovanja u RTL-ovom showu „Farma“, nastavili su svoje prijateljstvo i nakon završetka emisije. Na Instagramu su podijelili zajedničku fotografiju s druženja uz opis: „Običan utorak“.

Foto: Instagram

Doroteja je nakon ispadanja iz showa otkrila da joj je Darko bio favorit od samog početka. „On je topla, iskrena i draga osoba. Darko je vrh“, rekla je tada.

Darko, koji je bio među superfinalistima, naglasio je da će njihovo prijateljstvo potrajati i izvan Farme. „S Dorom ću sigurno ostati u dobrim odnosima, ona je savršen prijatelj. Vidim da je život nije mazio, a da je uspjela“, poručio je.

Foto: Rtl

