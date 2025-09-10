Je li komentar Catherine Zeta-Jones o maloljetnom dječaku 'jeziv' ili nespretan?

Catherine Zeta-Jones (55) izazvala je val negativnih reakcija nakon gostovanja u emisiji Late Night With Seth Meyers, gdje je ispričala anegdotu o 12-godišnjem dječaku koji ju je prepoznao i zatražio autogram. Glumica je, govoreći o novoj generaciji fanova koju je stekla ulogom Morticije Addams u Netflixovoj seriji Wednesday, opisala dječaka kao "stvarno slatkog" i dodala: "Kad budem imala 70, on će imati 33."

Foto: Profimedia

Njezin ton bio je šaljiv, no mnogi gledatelji na društvenim mrežama komentirali su da su izjave bile neprimjerene i "jezive", ističući kako nije u redu tako govoriti o maloljetniku bez obzira na kontekst ili humor.

Na šalu se nadovezao i voditelj Seth Meyers, a Zeta-Jones se u nastavku pokušala opravdati aludirajući na razliku u godinama sa suprugom Michaelom Douglasom (80), koji je 25 godina stariji od nje.

Foto: Lionel Hahn/press Association/pixsell

Unatoč laganom tonu razgovora u studiju, publika na internetu nije bila blaga: mnogi su glumici zamjerili što je ovakvu priču uopće podijelila javno, nazivajući to “neukusnim” i “potpuno neprihvatljivim”.

Zeta-Jones zasad nije komentirala negativne reakcije, no priča se brzo proširila društvenim mrežama, gdje mnogi pozivaju glumicu da promisli o načinu na koji govori o djeci, čak i u šali.

