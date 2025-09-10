Glumac Derek Dixon traži 260 milijuna dolara odštete od Tylera Perryja: 'Nisam mogao šutjeti'

Glumac Derek Dixon (36) podnio je tužbu protiv redatelja i producenta Tylera Perryja (55), tražeći odštetu u iznosu od 260 milijuna dolara zbog navodnog seksualnog uznemiravanja na setovima serija The Oval i Ruthless. U svom prvom televizijskom intervjuu za ABC News, Dixon je objasnio kako je dio tog iznosa vezan uz izgubljene prihode s kojima se suočio nakon prekida suradnje s Perryjem, a dio kao pokušaj da "zaustavi milijardera koji se sam neće zaustaviti".

Također tvrdi da je Perryja upoznao 2019., a da su se incidenti dogodili tijekom njegovog rada na projektima između 2021. i 2025. godine. Perryjev pravni tim odbacuje sve optužbe, nazivajući ih "namještaljkom" i pokušajem ucjene.

Foto: Profimedia

Dixon priznaje da mu je bilo izuzetno teško javno progovoriti, ali ističe da to čini kako bi zaštitio buduće generacije glumaca: "Svatko ima pravo raditi svoj posao bez straha od zlostavljanja."

