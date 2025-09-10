Neviđena drama u noćnom klubu: Popularnog srpskog pjevača kamatari napali usred nastupa

Popularni pjevač narodne glazbe Darko Lazić (33) našao se u središtu incidenta na jednom privatnom slavlju u Beču, doznaje Kurir. Kako prenose očevici, njegov nastup prekinuli su kamatari koji su ušli u dvoranu i na silu ga izveli pred šokiranim gostima.

''Ovo je bilo jedno od većih vlaških veselja u Beču. Pjevalo je nekoliko izvođača, a glavna zvijezda bio je Darko Lazić. Gazda mu je unaprijed platio i za četiri sata pjevanja pjevač je uzeo 14.000 eura. Sve je teklo u najboljem redu do polovice njegovog nastupa, kada su odjednom u salu ušli neki muškarci. Poslije smo saznali da su to bili kamatari od kojih je Darko posuđivao novac s kamatom, a nije vraćao na vrijeme. Kad ih je ugledao, Lazić je problijedio i doslovno se ukočio. Oni su mu istrgnuli mikrofon iz ruku i rekli da odmah krene s njima. Pjevač ih je poslušao i bez riječi otišao'', ispričao je izvor za Kurir.

Foto: Instagram

Drama se nastavila i izvan slavlja.

''Darka su strpali u automobil i negdje odvezli. Kasnije smo saznali da su ga odveli u jedan klub u Beču da pjeva, a da su mu novac od ovog veselja, koji im nije prijavio, odmah uzeli. No, to nije bio kraj problema. Nakon nekoliko dana ti su Vlasi hitno tražili od Darka da im vrati novac koji je unaprijed uzeo. On ih je poslije zvao da se ispriča i obećao im da će im pjevati besplatno na sljedećem veselju koje budu organizirali, ali da novac nema jer je sve morao dati kako bi vratio dugove. Tako su nekako riješili taj problem'', rekao je izvor za kraj.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak