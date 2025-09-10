Ana Ugarković podijelila tajne svoje kuhinje i otkrila čime se danas bavi: 'Ne nedostaje mi snimanje'

Nakon što je prije gotovo dva desetljeća osvojila gledatelje emisijom "Kod Ane" i postala jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica domaće kulinarske scene, Ana Ugarković (54) povukla se iz medijske svakodnevnice i posvetila životu u Istri te istraživanju gastronomije na svoj način. Čak 10 godina uspješno je vodila svoj restoran, a krajem prošle godine je, zajedno s bliskim prijateljima, pokrenula kulinarski portal "Tri Trilje" i preselila se nazad u Zagreb. Ovog ljeta ponovno se vratila pred kamere kroz serijal "Ana kuha, Zagreb voli", a upravo je spomenuti portal bio pokretačka snaga iza tog projekta. U razgovoru za Net.hr otkrila je kako je doživjela povratak, što je danas veseli u kuhinji i zašto su joj novi počeci uvijek uzbudljivi.

Ove godine ste nakon dugo vremena stali pred kamere u sklopu serijala "Ana kuha, Zagreb voli". Kakav je bio osjećaj ponovno kuhati za gledatelje?

Sve je zapravo počelo s portalom Tri Trilje, koji se bavi s temema vezanih uz gastronomiju, a kojeg smo "izmaštali" Ivan Živković Žika, Rene Bakalović i ja. Žika je počeo snimati kratke videe mog kuhanja nekih jela za Tri Trilje, na temelju kojih smo nešto slično ponudili ZGTZ, naravno s tipičnim zagrebačkim jelima i lokacijama. Jako mi je drago da sada mogu, s obzirom na više iskustva, podijeliti s ljudima koje to zanima, stvari za koje ja mislim da su bitne kod kuhanja.

Što vam je najviše nedostajalo iz tog televizijskog perioda, a što vam uopće nije nedostajalo?

Ne bih rekla da mi je baš nedostajalo samo snimanje. Taj dio zna biti prilično naporan. Nedostaje mi ekipa s kojom sam radila, jer smo tokom godina zajedničkog rada, svi postali jako dobri prijatelji.

Koliko ste se promijenili od vremena kada ste osvojili male ekrane emisijom "Kod Ane"?

To vjerojatno trebaju reći ljudi oko mene, a ja mislim da me je iskustvo vođenja vlastitog restorana, u deset godina koje sam tome posvetila, zaista obogatilo iskustvom i širim znanjem o kuhanju i ugostiteljstvu.

Nakon povlačenja s televizije odselili ste u Istru, kako biste usporedili tamošnji život sa životom u Zagrebu? Gdje se osjećate zadovoljnije?

Život na selu u Istri je bio, naravno puno manje hektičan nego u Zagrebu. Imala sam divan vrt u kojem sam zaista uživala. Otkrila sam koliko zadovoljstvo i bogatstvo pruža uzgajanje vlastite hrane, ali su me životne okolnosti navele na ponovnu promjenu adrese, što me sada čak veseli. Za mene su velike životne promjene, i na neki način novi počeci, uvijek motivirajući i uzbudljivi.

Ondje ste radili i kulinarske radionice i zapravo na taj način se povezali s publikom koja vas je godinama pratila. Kako je na vas utjecao taj rad s ljudima?

Shvatila sam da me dijeljenje mog iskustva direktno s ljudima jako ispunjava, i da ja kroz radionice također mogu puno naučiti.

Koja biljka iz vašeg vrta vam je bila najdraža i zašto te postoji li neki recept koji je vezan baš uz nju?

Ne mogu izdvojiti jednu, jer svaka mikro sezona u vrtu ima svoje biljke koje su u tom trenutke najbolje. Od kasnog proljeća do jeseni obožavam raditi čaj od svježe mente i verbene, koju u Istri zovu erba luigia.

Kako je došlo do ideje kulinarskog portala "Tri Trilje"? Na što ste u vezi njega najviše ponosni?

Kao što sam rekla, taj portal je rezultat razgovora i druženja oko stola i kuhinje nas troje, Renea, Žike i mene. Kako smo svo troje veliki ljubitelji ribe trilje, zaključili smo da je i igra riječi proizašla iz te činjenice zanimljiva.

Kako reagirate kada spremate jelo po prvi put i ne ispadne kako ste zamišljali?

Jako često kuham neko jelo prvi put, jer ga uvijek prilagodim prema sezoni i onom što imam dostupno. Naravno da se dogode i razne nezgode u toku kuhanja, ali me iskustvo najčešće izvuče iz tih situacija, pa na kraju to jelo gotovo uvijek bude "jestivo".

Možete li izdvojiti jedan recept koji je, po vama, savršen za jesen?

U ranu jesen tu najbolje je povrće ili voće ono ljetno, na kraju sezone. Divne rajčice, paprike, patlidžani, tikvice, mahune, mladi grah, smokve, breskve ili šljive, sami za sebe ili u kombinaciji, tada najviše koristim. Kasnije dolaze buča, cikla, poriluk, brokula, jabuke, kruške i šumske gljive. Tako da su i jela koja radim u jesen uvijek inspirirana namirnicama koje su u tom trenutku na vrhuncu sezone.

I jedan jednostavan desert za one koji su uvijek u žurbi?

Baš sam nedavno imala takvu situaciju, željela sam spremiti nešto slatko "na brzinu", pa sam razrezala šljive na četvrtine, stavila ih u keramičku ili metalnu posudu za pečenje, malo ih pošećerila i posipala cimetom. Te sam šljive zatim pekla u pećnici 10tak minuta na 170°C. U međuvremenu sam razmrvila suhe kekse s bademima (mogu biti i bez badema), pomiješala ih s nekoliko žlica rastopljenog maslaca, i prekrila s tom smjesom pečene šljive. Vratila sam posudu (ili više malih posuda za souffle) u pećnicu i pekla još 10tak minuta. Kad se "tijesto" na vrhu povezalo, postalo hrskavo i sve se malo ohladilo, poslužila sam taj desert sa sladoledom od vanilije.

Što uvijek imate u hladnjaku?

Parmigiano reggiano ili grana padano sir, svježa jaja, masline i dijon senf. I naravno, hrpa staklenki raznoraznih sadržaja, skupljenih tokom nekog vremena, kojima svako toliko provjerim rok trajanja…

Što ste voljeli kao dijete najviše jesti, a što danas?

Dok sam bila dijete, ništa slatko u kući nije bilo sigurno od mene, a danas je obrnuto. Iako jako volim spremati kolače, rijetko ih jedem, iako ne mogu odoljeti tamnoj čokoladi.

Postoji li neko jelo ili namirnica koju nikako ne volite?

Nisam ljubitelj avokada. Nisam baš sigurna zašto. Pretpostavljam da je razlog razmjerno velika količina masti u njegovom sastavu, koju nikako ne mogu povezati s povrćem.

Preferirate li više našu domaću kuhinju ili egzotična jela iz Azije, Meksika, itd?

Ne mogu reći da išta preferiram. Volim raznovrsnu prehranu, kako u namirnicama, tako i u svjetskim kuhinjama.

Kako gledate na današnji boom gastro influencera? Pratite li i sami neke od njih?

Ima puno ljudi koji su odlični kuhari i na taj način mogu vrlo lako podijeliti svoja iskustva i znanje. Ne mogu reći da nekoga pobožno pratim, ali nerijetko kroz te kanale dobijem ideju za neko jelo, kojeg se inače ne bih sjetila.

Je li vam se ikad dogodilo da vam netko priđe na ulici i kaže da je pomoću vaših savjeta naučio kuhati?

Dogodilo mi se, i naravno da mi je to drago čuti, jer to znači da sam dala dobre savjete.

Postoji li neka mala svakodnevna rutina koja vam sada pomaže da ostanete u balansu?

Druženje s prijateljima i šetnje s mojom kujicom Pikom.

Što je za vas najbitnije kod očuvanja mentalnog zdravlja, što vam najviše pomaže?

Najbolje se osjećam kad nešto radim. Dok sam koncentrirana na posao, nemam previše mjesta za brige i negativne stvari oko sebe, a imam sreću da radim ono što volim.

