Tragedija u svijetu metala: Bubnjar benda Baroness Allen Blickle preminuo u 42. godini

Glazbenik Allen Blickle (42), poznat kao bivši bubnjar američkog hevy metal benda Baroness, pronađen je mrtav u svom stanu u 42. godini života. Vijest o tragičnoj smrti potvrdio je njegov brat putem društvenih mreža, izražavajući duboku tugu zbog gubitka voljenog brata i prijatelja. Uzrok smrti još nije poznat.

Foto: Maureen Vana

Blickle je svoju glazbenu karijeru gradio kao dio Baronessa od osnutka benda 2003. godine. Sa skupinom je snimio tri studijska albuma: Red Album (2007), Blue Record (2009) i Yellow & Green (2012), doprinoseći jedinstvenom zvuku koji je spajao metal, prog-rock i sludge žanrove. Bend Baroness je kroz godine stekao svjetsku popularnost, a Alenov prepoznatljiv bubnjarski stil ostavio je trajan trag u njihovoj glazbi.

