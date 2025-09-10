Ecija Ivušić sa suprugom proslavila godišnjicu braka: Otkrila koji mu je poklon donijela u krevet
Ecija je objavila emotivne fotografije povodom posebnog dana
Bivša voditeljica Ecija Ivušić (38) sa suprugom, glazbenikom Goranom Beloševićem (39) je proslavila treću godišnjicu braka.
Na Instagramu je podijelila set fotografija i uz njih napisala kratko, ali dirljivo: “Sretna nam 3. sreća. Poklon na zadnjoj fotografiji, donijela sam mu ga u krevet", otkrila je Ecija. Malim smislom za humor je u opisu aludirala na svog sina Lea, kojeg je rodila u prosincu 2023. godine.
Pratitelji su brzo reagirali i komentirali koliko je lijepo vidjeti kako Ecija i suprug njeguju svoju ljubav, ali i kako uživaju u obiteljskim trenucima sa sinom. "Sretna vam godišnjica", Prekrasni ste", Neka vam je sa srećom", samo su neki komentara.
Podsjetimo, Ecija i Goran vjenčali su se 10. rujna 2022. godine. Ceremonija se održala na otoku Vrniku kraj Korčule, a slavlje su nastavili na Korčuli, odakle Ecija vuče korijene.
