Ecija Ivušić sa suprugom proslavila godišnjicu braka: Otkrila koji mu je poklon donijela u krevet

Bivša voditeljica Ecija Ivušić (38) sa suprugom, glazbenikom Goranom Beloševićem (39) je proslavila treću godišnjicu braka.

Na Instagramu je podijelila set fotografija i uz njih napisala kratko, ali dirljivo: “Sretna nam 3. sreća. Poklon na zadnjoj fotografiji, donijela sam mu ga u krevet", otkrila je Ecija. Malim smislom za humor je u opisu aludirala na svog sina Lea, kojeg je rodila u prosincu 2023. godine.

Pratitelji su brzo reagirali i komentirali koliko je lijepo vidjeti kako Ecija i suprug njeguju svoju ljubav, ali i kako uživaju u obiteljskim trenucima sa sinom. "Sretna vam godišnjica", Prekrasni ste", Neka vam je sa srećom", samo su neki komentara.

Podsjetimo, Ecija i Goran vjenčali su se 10. rujna 2022. godine. Ceremonija se održala na otoku Vrniku kraj Korčule, a slavlje su nastavili na Korčuli, odakle Ecija vuče korijene.

