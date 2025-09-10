NOVI USPJESI /

Doris Pinčić diplomirala: 'Neke se bitke ne dobivaju na juriš, traže pažnju i trud'

Doris Pinčić diplomirala: 'Neke se bitke ne dobivaju na juriš, traže pažnju i trud'
Foto: Emica Elvedji/pixsell

Ostvarila novi cilj u životu

10.9.2025.
15:39
Hot.hr
Emica Elvedji/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Doris Pinčić Guberović (37) uspješno je završila studij Međunarodnih odnosa i diplomacije te obranila svoj diplomski rad, čime je postigla još jednu važnu životnu prekretnicu. Na društvenim mrežama podijelila je fotografije sa svečanog trenutka uz inspirativnu poruku u kojoj ističe kako neke bitke ne treba dobivati na brzinu, već uz strpljenje, trud i fokus.

Tema njenog rada bila je „Analiza utjecaja i posljedica oružanih sukoba na međunarodnu trgovinu“, što je izazovna i aktualna tema u današnjem svijetu. Brojni pratitelji, kolege i prijatelji brzo su joj u komentarima uputili čestitke i riječi podrške, nazivajući je inspiracijom i pohvaljujući njezin uspjeh.

Doris Pinčić diplomirala: 'Neke se bitke ne dobivaju na juriš, traže pažnju i trud'
Foto: Josip Mikacic/pixsell

Svoje najnovije postignuće proslavit će s mužem,13 godina starijim poduzetnikom i menadžerom trgovačkog lanca Davorom Guberović (48) i svojom djecom. Podsjećamo Doris ima troje djece, dvoje iz prvog braka s poznatim glazbenikom Borisom Rogoznicom (38) i jedno sa sadašnjim mužem. 

POGLEDAJTE VIDEO: barca reuters

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVI USPJESI /
Doris Pinčić diplomirala: 'Neke se bitke ne dobivaju na juriš, traže pažnju i trud'