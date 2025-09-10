U MEĐUGORJU /

Sve oči na Katarini: Rijetko viđena kći Željka Bebeka zablistala na obiteljskoj fotki

Sve oči na Katarini: Rijetko viđena kći Željka Bebeka zablistala na obiteljskoj fotki
Foto: Facebook

Željko Bebek JE s obitelji u Međugorju

10.9.2025.
16:47
Hot.hr
Facebook
Željko Bebek (79) proslavio je blagdan Male Gospe u Međugorju sa suprugom Ružicom (45) i djecom: Katarinom i Zvonimirom. Obitelj se fotografirala ispred poznatog kipa Gospe na brdu ukazanja, a lijepi trenutak podijelila je Ružica na svom Instagram profilu.

 

Iako su se obožavatelji obradovali što vide legendarnog pjevača s obitelji, najviše komentara bilo je upućeno njegovoj kćeri Katarina. Njena rijetka javna pojava privukla je pažnju pratitelja koji su je nazvali “pravom ljepoticom” i hvalili njen prirodan izgled.

Sve oči na Katarini: Rijetko viđena kći Željka Bebeka zablistala na obiteljskoj fotki
Foto: Facebook

“Bravo Bebeki dragi”, “Svaka čast Ružice. Da vas Bog i Gospa čuvaju”, “Ljepotica Katarina” – nizali su se komentari ispod fotografije.

Za razliku od majke Ružice i brata Zvonimira, koji često prate Bebeka na nastupima i pojavljuju se u medijima, Katarina se javnosti pokazuje puno rjeđe. Upravo zato, svaka njena fotografija izazove veliko zanimanje. Ovog ljeta proslavila je 20. rođendan, a mnogi hvale njezin jednostavan i nenametljiv stil.

Sve oči na Katarini: Rijetko viđena kći Željka Bebeka zablistala na obiteljskoj fotki
Foto: Kristina Stedul Fabac/pixsell

Podsjetimo, Bebek i Ružica upoznali su se na njegovom koncertu – njemu je tada bilo 52 godine, a njoj 18. U braku su od 2002. godine i zajedno su prošli brojne privatne i poslovne trenutke.

POGLEDAJTE VIDEO: Dolazak policijskog kombija

