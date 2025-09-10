Vidjeli je s trbuščićem: Cardi B otkrila planove i čeka li četvrto dijete

Cardi B (32) ponovno je potaknula priče da je trudna nakon što je gostovala u emisiji The Jennifer Hudson Show. Tamo je otkrila da unatoč tome što već ima troje djece – Kulture (7), Wavea (4) i Blossom (1) – ozbiljno razmišlja o proširenju obitelji.

„Znam da imam puno klinaca kod kuće, ali definitivno želim još. To je dio mog plana za mirovinu. Što više djece imaš, to su manje šanse da završiš u domu – jedno će se sigurno brinuti za tebe“, našalila se reperica.

Njezina izjava dolazi u trenutku kada se već nagađa da bi mogla čekati četvrto dijete. Na nedavnom pojavljivanju na sudu u Kaliforniji, gdje vodi parnicu protiv bivšeg tjelohranitelja, Cardi je viđena s trbuščićem koji su mnogi protumačili kao trudnički.

Iako još nije potvrdila je li glasina istinita, na nagađanja o „drami oko očinstva“ reagirala je prilično oštro. Cardi je u vezi s igračem američkog nogometa Stefonom Diggsom, ali se pojavila priča da bi otac mogao biti njezin bivši suprug Offset. Offset je pak javno poručio da ovaj put on nije u pitanju.

Je li riječ o trudnoći ili samo želji za velikom obitelji – Cardi zasad čuva za sebe. No jasno je dala do znanja da se u budućnosti vidi s još djece i da sve ide, kako sama kaže, „prema planu“.

