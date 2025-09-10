Ispovijest najpoznatije hrvatske OnlyFans zvijezde: 'Sinu su mi govorili, mama ti je Karimovićka...'

U današnje vrijeme mnogi misle da je OnlyFans jednostavan i brz način zarade za djevojke koje nemaju druge opcije ili su ''bez morala''. Platforma koja je u kratkom roku eksplodirala popularnošću često se promatra kroz prizmu lakoće i glamura, no realnost je daleko složenija i tamnija. Iza pornografskog sadržaja kriju se stvarni ljudi, njihove borbe, posljedice i teškoće koje često nisu vidljive u online svijetu. Naša sugovornica, Vinkovčanka Josipa Karimović (30), jedna od najpoznatijih hrvatskih OnlyFans zvijezda, otvorila je svoj profil prije šest godina, ne sluteći koliko će duboko ući u svijet koji je naizgled donio brzu i veliku zaradu, ali i nepovratne posljedice. Za razliku od brojnih influencerica koje promoviraju OnlyFans kao jednostavan izvor prihoda, ova žena odlučila je ispričati svoju priču bez uljepšavanja. Želi da njezino iskustvo posluži kao upozorenje mladim djevojkama koje razmišljaju o istom putu.

''OnlyFans karijeru započela sam prije malo više od šest godina. Bio je prvi travnja, sjećam se te noći kada su me, prijatelji i fanovi s ostalih društvenih mreža, nagovorili da ga otvorim. Prve moje fotografije bile su cenzurirane i planirala sam da tako ostane, ali… Sve se omaklo kontroli kada sam vidjela da - više golotinje znači više novca'', kaže.

Isprva je planirala držati se granica, no stvarnost online platformi brzo ju je odvukla dublje. Nakon cenzuriranih fotografije, Josipa je krenula snimati pornografske filmove, za što danas kaže da je njezina životna greška. Kada su ti klipovi dospjeli u javnost, doživjela je ozbiljan šok.

''Nakon cenzuriranih fotografija, snimala sam solo videosnimke, ali ni to mi nije bilo dovoljno, pa napravim kardinalnu, životnu, najveću pogrešku i krenem snimati porno filmove. U zemlju bih propala sada zbog toga. Dva mjeseca nisam izlazila iz kuće kada su snimke izašle javnost'', rekla nam je Josipa.

Danas, kada se osvrne oko sebe i pogleda što je prošla, ne skriva gorčinu ni grižnju savjesti, osobito prema mlađim djevojkama koje često smatraju da je ovo “laka para”.

“Mladim curama koje se bave ili žele baviti tim poslom savjetovala bih jedno veliko NE porno sadržaju'', bez razmišljanja rekla nam je Josipa.

Iako je s vremenom financijski profitirala, uspjeh na spomenutoj platformi nije došao preko noći. Prvi mjesec zaradila je gotovo pa ništa, a kasnije su iznosi rasli do cifre o kojoj većina može samo sanjati. No, s novcem su došle i osude - posebice u maloj sredini iz koje dolazi. Ljudi koji je ne poznaju, kaže, gledaju je isključivo kroz prizmu snimki i fotografija.

Najviše ju boli što nije ranije razmišljala o tome kako će sve to utjecati na njezinog sina.

“U početku, kada sam ušla u posao, nisam razmišljala kako će to utjecati na moga sina. Bio je još malo dijete, a ja premlada da razumijem neke stvari. Danas je druga priča, on je dječak u pubertetu koji je svjestan moga posla i meni uopće nije ugodno da ga prijatelji u školi znaju po tome: ‘Mama ti je Karimovićka, ima OnlyFans.’ Grozan osjećaj'', rekla nam je Josipa.

Stigma s Balkana, kaže, prati je gdje god došla. Ljudi je nerijetko gledaju kao manje vrijednu osobu. Nije odrasla u bogatoj obitelji i nije imala privilegiju ''birati lagani put''. Danas se pokušava izvući iz tog svijeta i započeti novi poslovni projekt - u području digitalnog marketinga.

''Trenutno je u procesu moj novi posao, koji je također online, a to je jedna vrsta marketinga. Moj tim i ja planiramo usavršiti neke detalje i nadamo se do kraja godine krenuti s radom'', kaže. Ipak, prošlost je prati. Potencijalni klijenti teško se odlučuju prepustiti joj brigu o svom poslovanju, unatoč njezinom trudu, znanju i iskustvu.

Svoj fizički izgled dodatno je dotjerala, otvoreno da iza sebe ima nekoliko estetskih operacija, dvije korekcije nosa, tri puta je povećavala grudi, redovit botoks i filere. No ističe da je mentalna snaga važnija od izgleda, jer takav posao, iako naizgled jednostavan, duboko utječe na psihu.

“Izgled je bitan, ali važnije je da si mentalno jak. A takav posao djeluje kao laki novac, a mentalno zdravlje ti strada, a da to ni ne osjetiš'', priznaje.

Od fanova je znala primati bizarnije zahtjeve. Od prodaje nošenog donjeg rublja i obuće, do ponižavanja njihovih partnerica u snimkama. Neki su išli korak dalje:

“Najgore što su me fanovi tražili bilo je baš, baš svašta, ali reći ćemo neke soft varijante, prodaja nošenih gaćica, čarapa, obuće... Tražili su me da snimam kako im vrijeđam ženu, a sebe uzdižem. To nisam snimila, ali jednom sam strancu snimila video za određeni boksački meč, kako navijam u toplesu i komentiram od početka do kraja meča. I mogu reći, stvarno je bio darežljiv i oduševljen videom.''

Iako mnogi misle da je nemoguće imati stabilnu vezu kad se bavite ovim poslom, ona kaže suprotno. Danas je zauzeta i partner joj nikad nije pokazao ljubomoru, dapače, pratio ju je na snimanja i davao podršku. No, ono čime se najviše ponosi je odluka da sve to ostavi iza sebe.

''Najponosnija sam što sam, nakon toliko godina, napokon shvatila da OnlyFans nije za mene i da se trgnem iz tog svijeta i krenem dalje u nove pobjede'', rekla nam je Josipa za kraj.

