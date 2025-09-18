Švicarci naručili borbene avione od SAD-a, potpisali ugovor, a onda - šok

Švicarska je naručila američke borbenih zrakoplova pete generacije F-35A od Lockheed Martina još 2021. godine prema fiksnoj cijeni od šest milijardi švicarskih franaka. Sada se čini da će cijena biti znatno veća od dogovorene, potvrdila je tamošnja vlada, što je potaknulo brojne političke rasprave o daljnjim koracima, piše Defense News.

Izvorni švicarski plan bio je za 36 zrakoplova po fiksnoj cijeni od šest milijardi švicarskih franaka. Nabava je odlučena 2021. godine, a ugovor je potpisan nakon parlamentarnog odobrenja u rujnu 2022. Uključivao je zrakoplove, logistiku, obuku, streljivo i potrebnu infrastrukturu. Isporuka je bila predviđena za razdoblje od 2027. do 2030. godine.

Međutim, švicarska vlada je u kolovozu izvijestila da pregovori između Berna i Washingtona, uključujući i one između ministara obrane dviju zemalja, nisu uspjeli osigurati fiksnu cijenu. Umjesto toga, ovog je ljeta objavljeno da će kupnja biti skuplja od 650 milijuna do 1,3 milijarde CHF švicarskih franaka.

"Gornja procjena sadrži značajan rezervni fond rizika, s obzirom na trenutne ekonomske neizvjesnosti“, rekao je za Defense News ured za nabavu švicarskog ministarstva obrane, Armasuisse. Odbili su otkriti detalje o ugovoru sa SAD-om.

Pentagon je kao probleme koji su doveli do povećanja cijena za proizvodnju F-35 naveo inflaciju, rastuće cijene sirovina i poremećaje u lancu opskrbe. Carine Trumpove administracije također su navedene kao faktori koji su doprinijeli povećanju cijene po mlažnjaku.

Unatoč neuspjehu, Švicarska ostaje javno predana nabavi F-35, potvrdila je vlada u e-poruci.

"Pitanje nije hoće li se projekt nastaviti, već dubinsko ispitivanje opcija za rješavanje povećanih troškova nabave", rekao je glasnogovornik obrane Kaj-Gunnar Sievert.

Švicarska dobila najveće carine

SAD je nametnuo Švicarskoj najviše carine u Europi, od 39 posto, značajno smanjujući političku naklonost prema Washingtonu. Švicarske političke stranke diljem spektra reagirale su neviđenim kritikama američke trgovinske politike. Savezno vijeće, švicarski kolektivni šef države od sedam članova, izrazilo je "veliko žaljenje" zbog carina i kritiziralo kaznene mjere.

U međuvremenu, švicarsko ministarstvo obrane potvrdilo je u e-poruci parlamentarno povjerenstvo zaduženo za utvrđivanje što je pošlo po zlu u procesu nabave F-35.

"Ispitat će pozadinu ugovorne situacije koja je dovela do nesporazuma s američkim vlastima", rekao je Sievert.

Očekuje se da će povjerenstvo dostaviti izvješće do studenog, dodao je. Zasebna radna skupina koju je osnovalo ministarstvo obrane također će dati prijedloge o tome kako postupiti s vojnog stajališta.

Važno je napomenuti da oni neće uključivati ​​​​nikakav prijedlog o potpunom izlasku iz ugovora i nabavi drugog zrakoplova.

"Ne razmatraju se alternativni zrakoplovi", rekao je Sievert. Niti će se proces nabave ponovno pokrenuti od nule.

Mala, ali silovita vojska

Švicarska vojska, iako brojčano manja u usporedbi s većim silama, raspolaže dobro organiziranim i tehnički opremljenim snagama, posebno s obzirom na vojnu doktrinu obrane i neutralnosti koju zemlja njeguje desetljećima. Prema podacima za 2025. godinu, Švicarska se nalazi na 44. mjestu od 145 analiziranih zemalja prema Global Firepower indeksu vojne moći, s indeksom snage od 0,7869, što je pokazatelj umjerene vojne sposobnosti u globalnom kontekstu, prema Global Fire Power.

Zračne snage Švicarske broje ukupno 146 zrakoplova. Unutar tog broja nalazi se 43 borbena zrakoplova, koji predstavljaju jezgru švicarskog ratnog zrakoplovstva. Osim toga, zemlja raspolaže s 16 transportnih zrakoplova i 40 helikoptera. Iako broj zrakoplova nije velik, oprema je modernizirana i fokusirana na potrebe zračne obrane i podrške kopnenim snagama, s naglaskom na mobilnost i brzo djelovanje.

Kopnene snage Švicarske uključuju 205 tenkova, čime se osigurava osnovna oklopna zaštita i kapacitet za obrambene operacije u zahtjevnim, pretežno planinskim terenima zemlje. Oklopna vozila čine znatan dio vojne opreme – u aktivnoj upotrebi nalazi se oko 6.996 takvih vozila, uključujući borbena vozila pješaštva i transportna oklopna vozila. Švicarska također posjeduje 133 jedinice samohodne artiljerije, koje omogućuju veću mobilnost i brže raspoređivanje vatrene potpore u borbenim uvjetima. Vučena artiljerija i višecijevni raketni sustavi (MLRS) nisu prisutni u švicarskom arsenalu, što ukazuje na specifične prioritete u strukturi i strategiji vojske.

Aktivno vojno osoblje broji oko 101.584 pripadnika, dok rezervni sastav uključuje dodatnih 49.715 ljudi. Osim toga, u zemlji postoji i oko 5.000 pripadnika paramilitarnih jedinica. S obzirom na ukupnu populaciju zemlje, to predstavlja relativno velik udio stanovništva uključenog u vojne strukture, što je rezultat dugogodišnjeg sustava obvezne vojne službe i koncepta “oružane neutralnosti”.

Sveukupno gledajući, Švicarska održava funkcionalnu i spremnu obrambenu strukturu, prilagođenu svojim geografskim i političkim uvjetima. Iako ne teži ekspanzivnoj vojnoj sili, njezina vojska je organizirana tako da može brzo odgovoriti na prijetnje unutar svojih granica i učinkovito zaštititi suverenitet zemlje.

