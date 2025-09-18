Francuska policija uhitila je 140 prosvjednika diljem zemlje, od čega je 75 privedeno u policijski pritvor, uključujući 16 u Parizu, objavilo je Ministarstvo unutarnjih poslova. U sukobima je ozlijeđeno i osam policajaca, piše Le Parisien.

Foto: Profimedia

Prema podacima Studentske unije, u današnjem štrajku sudjeluje više od 110.000 mladih. Jutros je blokirano 14 sveučilišta, a akcije mobilizacije održane su na čak 60% sveučilišta u zemlji.

Snimka koja šokira: Policajci udaraju prosvjednicu

Na društvenim mrežama širi se video snimljen prije demonstracija u Marseilleu. Na njemu se vidi policajac koji udarcem obara prosvjednicu na tlo i viče joj: „Gubi se odavde“. Zatim ju je kolega gurnuo na pod.

🚨ALERTE INFO



Une manifestante se fait frapper au sol par un CRS à Marseille alors qu’elle fuyait les vapeurs de gaz lacrymogène. #18septembre2025 pic.twitter.com/QkpYZYY9tf — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) September 18, 2025

Policija tvrdi da se kod trgovačkog centra Terrasses du Port okupilo 200 „neprijateljski nastrojenih“ prosvjednika. „Ništa ne proturječi doktrini održavanja reda“, rekao je policijski izvor za AFP.

264 tisuće prosvjednika i stotine događaja

Nacionalna policija priopćila je da u Francuskoj prosvjeduje 264.000 osoba, ne računajući Pariz. Zabilježeno je 427 događaja, uključujući 94 blokade. Diljem zemlje, osim Pariza, prijavljeno je 114 uhićenja, prenosi Le Figaro.

Foto: Profimedia

Prema procjenama vlasti, u štrajku sudjeluje 10,95% zaposlenih u državnoj službi.

Oko pedeset prosvjednika upalo je u kompleks Ministarstva ekonomije i financija, no ondje su se zadržali tek 20-ak minuta i otišli bez ikakve štete.

🔴 Alerte info - Paris (75) Grève 18 septembre || Des syndicalistes de Sud Rail ont réussi à s’introduire au sein du ministère de l'Économie et des Finances à Bercy. #greve18septembre pic.twitter.com/Iu1IEmD1iQ — FranceUnie 🇫🇷 (@FranceSouvUnie) September 18, 2025

Jedan od demonstranata koji je ušao u Ministarstvo i zapalio baklju nosio je majicu na kojoj se vidi nešto što neodoljivo podsjeća na logo Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine.

Foto: Profimedia

Kaos u Renu

Posebno napeto bilo je u Rennesu. Lokalna prefektura objavila je da su „pojedinci narušavali javni red bacajući projektile na policiju“ te pozvala građane da se distanciraju od nasilnih prosvjednika.

Četvrtak je u Francuskoj obilježen kao dan štrajkova i prosvjeda na poziv sindikata, koji žele utjecati na donošenje proračuna za iduću godinu. Radi se o drugom danu osmodnevnih akcija, nakon prosvjeda pod sloganom „Blokirajmo sve“ održanih 10. rujna.

Foto: Profimedia

Ovo je i prvi put od lipnja 2023. da su se sindikati ujedinili. Na ulicama je više od 250 povorki s mogućim odazivom do 900.000 ljudi, dok vlasti strahuju od huligana u Parizu.

Novi premijer Lecornu pred velikim izazovima

Prosvjedi dolaze samo deset dana nakon imenovanja novog premijera Sébastiena Lecornua. Njega čekaju isti problemi koji su srušili vladu njegovog prethodnika Françoisa Bayroua – proračun za iduću godinu i plan štednje od 44 milijarde eura.

Taj plan predviđa rezove u javnom sektoru, reformu osiguranja za nezaposlene i zamrzavanje socijalnih naknada. Upravo su te mjere izazvale bijes građana. Deficit trenutno iznosi 114 posto BDP-a.

Foto: Profimedia

Glas s ulice

„Moji djed i baka i moji roditelji borili su se za socijalnu sigurnost i plaćene godišnje odmore, ja nastavljam borbu za svoju djecu i unučicu“, rekao je umirovljenik Bruno Cavelier (64) u Lyonu.

„Bio sam među prvim ‘žutim prslucima’, ništa se nije promijenilo, čak je i gore. Najbogatiji su sve bogatiji, siromašni sve siromašniji“, poručio je drugi prosvjednik.

Policija u punoj pripravnosti

Francuska je pod opsadom: na terenu je gotovo 80.000 policajaca i žandara, uz potporu dronova, 24 oklopna vozila i deset vodenih topova.

Foto: Profimedia

Štrajk je paralizirao zemlju – sudjeluje svaki šesti nastavnik, zatvoreno je 9 od 10 ljekarni, a pariški metro radi otežano. Željeznički i zračni promet zasad nisu pogođeni.

Glavna tajnica sindikata CGT Sophie Binet poručila je: "Proračun će biti odlučen na ulici.“

