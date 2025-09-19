Hoće li Trump zažaliti? Tisuće vojnika, ratni brodovi i avioni: 'Nitko neće dirnuti sveto tlo'

Venezuela je započela trodnevne vojne vježbe i pokazala svoje ruske borbene zrakoplove u demonstraciji sile usmjerenoj prema SAD-u usred rastućih napetosti zbog američkog razmještaja ratnih brodova na Karibima.

Više od 2.500 vojnika mobilizirano je na venezuelskom karipskom otoku La Orchila za vježbe nazvane "Sovereign Caribbean 200", koje će uključivati ​​zračne, pomorske i kopnene manevre, piše CNN.

Sudjelovat će 12 ratnih brodova različitih klasa i tipova, 22 zrakoplova i oko 20 čamaca, rekao je venezuelski ministar obrane Vladimir Padrino na državnoj televiziji VTV.

Venezuela digla i ruske borbene avione

Venezuela je također predstavila mnoge svoje ruske borbene zrakoplove opremljene protubrodskim raketama.

Padrino je vježbe, koje su započele u srijedu, opisao kao dio venezuelskog odgovora na raspoređivanje američkih ratnih brodova u regiji.

Washington inzistira da su ti brodovi, među kojima su tri razarača klase Arleigh Burke, krstarica Lake Erie, amfibijski jurišni brod USS Iwo Jima i podmornica na nuklearni pogon u misiji borbe protiv trgovine drogom, ali venezuelski predsjednik Nicolás Maduro tvrdi da je cilj raspoređivanja promjena režima.

Foto: Profimedia

Poruka Trumpu

SAD je prethodno optužio Madura za umiješanost u trgovinu drogom i za njegovu glavu su raspisale nagradu od 50 milijuna dolara.

Caracas također tvrdi da je rasporedio milijune pripadnika milicija diljem zemlje, a Maduro je prošli mjesec upozorio da "nijedno carstvo neće dotaknuti sveto tlo Venezuele".

Vježbe su pokrenute dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je SAD napao ukupno tri broda na Karibima, tvrdeći da prevoze drogu iz Venezuele.

Moguć sporazum s Venezuelom?

Venezuela je u ponedjeljak objavila slike ruskih borbenih zrakoplova Suhoj Su-30 opremljenih protubrodskim raketama.

Riječ je o ruskim borbenim zrakoplovima Suhoj Su-30 MK2 iz 13. lovačko-zračne skupine "Lavovi", naoružanim ruskim protubrodskim raketama zrak-zemlja Kh-31 "Krypton".

Trumpov posebni izaslanik za posebne misije, Richard Grenell, rekao da i dalje vjeruje da je moguće da Sjedinjene Države postignu sporazum s Venezuelom i izbjegnu rat.

