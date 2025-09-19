Talibani oslobodili bračni par nakon osam mjeseci: Njega su vezali i tukli, nju su izgladnjivali

Stariji britanski par koji je bio pritvoren u Afganistanu prije gotovo osam mjeseci pušten je na slobodu u petak. Barbie Reynolds (76) i njezin suprug Peter (80) pritvorili su talibani u veljači dok su putovali u svoj dom u Bamyanu, piše Metro.co.uk.

Par, koji je živio u zemlji 18 godina vodeći školske programe, držan je u zatvoru s maksimalnim osiguranjem u Kabulu. Nikada nisu bili formalno optuženi.

Aktivisti tvrde da je unutar zidova zatvora Pul-e-Charkhi Peter bio "pretučen i vezan", a Barbie je dobivala samo jedan obrok dnevno.

Prevezeni su u Dohu nakon dogovora postignutog uz posredovanje Katara.

Njihova prijateljica, Amerikanka Faye Hall, također je bila pritvorena, ali je puštena u sklopu dogovora koji su postigli katarski dužnosnici.

Hall je rekla da je Barbie i Peteru "vrijeme istjecalo", jer nisu imali pojma zašto su pritvoreni.

"Tijekom osam mjeseci pritvora - tijekom kojih su uglavnom bili odvojeno - katarsko veleposlanstvo u Kabulu pružalo im je ključnu podršku, uključujući pristup liječniku, dostavu lijekova i redovitu komunikaciju s obitelji", rekao je dužnosnik za Reuters.

Barbie i Peter zaljubili su se dok su studirali. Vjenčali su se u glavnom gradu Kabulu 1970. godine, a kasnije su postali afganistanski državljani kako bi živjeli u svom "domu".

Vodili su Rebuild, organizaciju koja podučava žene i njihovu djecu o roditeljstvu i rješavanju sukoba. Barbie je čak prva žena kojoj su talibani dodijelili "Potvrdu o zahvalnosti".

Barbie i Peter imaju petero djece, 17 unučadi i troje praunučadi.

Kada su talibani preuzeli kontrolu 2021. godine, par je odbio otići, rekavši da "nisu mogli napustiti zemlju i ljude koje vole u najtežem trenutku", stoji na web stranici koja je pozivala na njihovo oslobađanje.

