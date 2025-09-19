Roditelji uzeli stvar u svoje ruke, čut će se za napad u Dubravi: 'Ne boji vas se nitko od nas!'

U zagrebačkoj Dubravi iduće će nedjelje biti održan prosvjed pod geslom “Dosta šutnje – zaštitimo djecu!”. Organizatori žele upozoriti na sve češće slučajeve nasilja nad maloljetnicima. Podsjetimo, prije dva tjedna učenici koji su tek krenuli u srednju školu postali su meta nasilnika.

Iz PU zagrebačke su za RTL Danas potvrdili da je utvrđen identitet šestero počinitelja, od kojih je troje kazneno neodgovorne djece mlađe od 14 godina. Dodaju da je jučer i prekjučer u sklopu daljnjeg kriminalističkog istraživanja dvoje maloljetnika predano pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je nadležnom državnom odvjetništvu, a odlukom suca za mladež smješteni su u Centar Dugave.

U ime roditelja, Helena Ančić prijavila je prosvjedni skup policiji te angažirala 13 zaštitara. „Ova organizacija je puno dublja i seže puno dublje, nas ima doista jako puno. Ja sam odlučila istupiti sa svojim imenom i prezimenom i reći: ‘Ja vas se ne bojim’. Ne boji vas se nitko od nas. Idemo zaštititi našu djecu i poslati poruku cijeloj Hrvatskoj i Zagrebu – zaštitimo djecu i neka budu sigurna“, poručila je Ančić.

Majka jednog od napadnutih dječaka ističe da njezino dijete već drugi tjedan ne ide u školu, a naknadno mu je ponuđena psihološka pomoć. „Ozljede zacjeljuju polako, ide na bolje, sve izgleda dobro. Hvala Bogu nema težih posljedica u vidu lomova pa da je oporavak puno duži. Ali moram reći da je to psihička trauma koja će ostaviti traga na njemu“, kazala je majka.

Roditelji tvrde da napad nije bio izoliran slučaj. Prema njihovim riječima, toga dana zabilježena su još dva slična incidenta. „Dobio je par udaraca šakom u glavu i u leđa i lupili su ga jednom letvom. On je čak pokušao pomoći jednom dječaku, ali kad je vidio da se njih dvadeset rasporedilo na njih petoricu, oborili su ih na pod. Shvatio je da ne može pomoći i krenuo je doma“, ispričala je majka.

Uključene institucije

Budući da su počinitelji maloljetni, obaviješten je Hrvatski zavod za socijalni rad, koji je potvrdio da je poduzeo mjere. „U odnosu na maloljetne osobe koje se dovode u vezu s fizičkim sukobom, u tijeku su radnje usmjerene na izricanje mjera obiteljskopravne zaštite te upućivanje u savjetodavne programe.“

Roditelji u grupama dijele fotografije i navode da je posljednjih dana u Dubravi vidljivo više policije. „Definitivno ćemo tamo pojačati preventivne aktivnosti i s razine policijske uprave i s ravnateljstva policije. Ne samo u smislu vidljivosti policije na cesti, nego ćemo raditi i pojačane preventivne aktivnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama kako bismo dodatno senzibilizirali javnost i roditelje“, izjavio je Nikola Milina, glavni ravnatelj policije.

Po važećem zakonu, maloljetnici mlađi od 16 godina ne mogu završiti u zatvoru. „Zaboravimo razmišljanje da je zatvor rješenje za loše ponašanje djece. Rješenje je posve drukčije. Treba ući u obitelj, vidjeti ima li problema, pomoći obitelji. Ako roditelji nemaju kompetencije, onda treba obitelj staviti u neku drugu obitelj koja će moći s tim djetetom“, rekla je Lana Petto Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda.

Dodala je da su u ovakvim slučajevima ključne institucije socijalne skrbi, zdravstva i obrazovanja, koje trebaju djelovati zajedno kako bi se maloljetnici zaštitili.