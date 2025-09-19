Iznimno alarmantno stanje na velikoj farmi svinja: 'Moramo se otrijezniti'

Svaka pojava nove afričke svinjske kuge uvijek je zabrinjavajuća, posebno kada se u opasnosti nađe velika farma. Naš reporter Bojan Uranjek razgovarao je s načelnikom Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije, Goranom Ivanovićem.

Koliko je opasnost stvarna i ozbiljna?

Situacija je izrazito alarmantna. Mi se s ovim borimo već dvije godine, da ne spominjem 2023. Osječko-baranjska županija ovog trenutka je žarište afričke svinjske kuge nažalost. Cijena Baranja, dobar dio naše županije je zahvaćen nažalost ovom bolesti i mislim da tu zajedničkom sinergijom moramo doći do rješenja, a ono je jednostavno - pridržavajmo se bio-sigurnosnih mjera, poštujmo ono što je propisano Pravilnikom o držanju svinja i mislim da će situacija biti bolja.

Kakva je situacija s ovom farmom, je li ona ugrožena?

Ako se potvrdi da je farma Sokolovac ugrožena i da je afrička svinjska kuga probila u farmu koja ima preko 10.000 komada svinja - a Osječko-baranjska županija generira oko 330 tisuća svinja na području RH odnosno, oko 33 posto ukupne proizvodnje svinjskog mesa, onda si možemo predočiti koliko je ova situacija alarmantna. Županica i ja kao načelnik Stožera praktički svakodnevno apeliramo na ljude koji drže svinje da se ovo ne događa u Africi, da se događa u Slavoniji, Baranji, na području dvije županije - Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. U sinergiji načelnika, gradonačelnika, jedinica lokalne zajednice možemo doći do cilja, a to je da se ova pošast u Slavoniji zaustavi.

A ako se virus ne zaustavi nego uđe u farmu?

Struka je ta koja određuje što će se događati poslije toga, ali je eutanazija vjerojatno vrlo izvjesna. Mi smo imali taj slučaj i na području općine Jagodnjak gdje je eutanazirano negdje oko 2000 svinja, ali budimo iskreni - ono što se događalo i na prostoru općine Jagodnjak - jedan dobar dio onoga što se zateklo tamo je bilo neuvjetno, kategorizacija više ne postoji. Imate li jednu svinju, pet, sto, dvjesto, isti su protokoli postupanja ulaska u svinjac, izlaska, prema tome - moramo se otrijezniti. Čini mi se da nakon 2023. možda nismo dovoljno naučili i to nam se ponovno vraća, a bojim se da bi posljedice mogle biti puno veće.

Zasada je informacija da je ta farma u zoni zaštite - što to znači?

To znači da se čeka i službena potvrda ulaska virusa, ona je pod visokim motrenjem veterinarskog inspektorata i struke ali bojim se, ako nam se to dogodi, onda je to stvarno zadnje zvono na uzbunu, a sve nakon toga će biti pitanje što i kako. Prema tome, probudimo se, ovo je ovdje, događa se, može nam bitno usporiti našu gospodarsku aktivnost. Na nam je da to dovedemo do kraja.