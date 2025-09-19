Zdravko dijeli besplatnu blitvu Splićanima, život ga nije mazio: 'Borio sam se...'

'OVO JOŠ NISAM DOŽIVJELA' /

Već danima Zdravko Jeličić iz Muća Splićanima nosi besplatnu blitvu. Posljednjih 10-ak dana podijelio je oko 250 kg blitve koju je sam uzgojio. Nema ni automobil, pa najčešće sjedne na autobus ili ga netko prebaci do Splita gdje dijeli urod.

Njegova životna priča je teška, izgubio je suprugu prije šest godina, samohrani je otac i brine se o teško pokretnoj majci. Daruje blitvu jer su, kaže, i njemu ljudi pomagali kad mu je bilo teško.

Jutros je stigao kraj ribarnice s posljednjih 50 kg koji su razgrabljeni u 15 minuta. Ljudi mu nude novac, ali Zdravko ništa ne prima. Tek koju čokoladu ili kavu.

