Pred nama je posljednji ljetni vikend: Evo što nas točno očekuje

Stabilnu situaciju podržava prostrana anticiklona pa će posljednji ljetni vikend proći u znaku pravog ljetnog vremena.

Od jutra sunčano i vedro, a ponegdje će u unutrašnjosti biti magle. Na kopnu slab vjetar, uz obalu slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 7 i 11, a na Jadranu od 16 do 22 stupnja.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima bez veće promjene - ostaje većinom sunčano i vedro, vjetar će biti slab, a temperatura oko 27, 28 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano i vedro, vjetar će izostati, a temperatura između 27 i 30 stupnjeva.

Prave ljetne prilike i u Dalmaciji - nebo će biti bez oblaka, vjetar slab do umjeren s mora, navečer uz obalu burin, a temperatura između 27 i 31 pa će biti i vruće. Na sjevernom Jadranu i u gorju većinom vedro. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, navečer mjestimice slaba bura, a temperatura u gorju od 23 do 27, a na moru i do 29, lokalno i oko 30 stupnjeva.