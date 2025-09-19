Ljekarnice otkrile kako ljekarna na kotačima funkcionira na terenu: 'Pitaju nas tko to vozi'

Ljekarna na kotačima na žumberačkom terenu je već gotovo tjedan dana.

"Malo su uglavnom začuđeni pogledi. Ljudi nas gledaju iz daleka pa se tek onda približe pitati tko smo što smo i što radimo. Još je najsmješniji dio jer nas muška populacija pita. Tko vam to vozi? Mi smo sami vozači", kaže magistra farmacije Marija Avlijaš.

Osim skučenog prostora, sve je isto kao u svakoj drugoj ljekarni. "Svaki dan u tjednu smo na određenoj lokaciji i svaki tjedan je to u isto vrijeme tako da ljudi nauče i znaju kad nas očekivati", kaže Avlijaš.

Prva drive-in ljekarna i u Primorsko-goranskoj

Primorsko-goranska županija dobila je svoju prvu drive-in ljekarnu. Kažu, posebno je olakšala pristup teže pokretnim građanima.

"Njima je do sada odlazak u ljekarnu predstavljao baš teški problem, pogotovo pacijentima koji su u kolicima. Znači ući u autu, uzeti kolica, pa izići u ljekarnu. Sada sve to mogu izbjeći i puno puno brže i na lakši način im se pruža zdravstvena usluga", kaže magistra farmacije Tatjana Smeraldo.

Drive-in omogućuje pacijentu komunikaciju s ljekarnikom bez izlaska iz vozila. Da zdravstvena skrb bude dostupnija u ruralnim područjima, u Ministarstvu zdravstva je ovog proljeća potpisan sporazum težak tri milijuna eura.

Foto: Rtl Danas

'To je super'

Oni kojima je ljekarna blizu, znaju što to znači.

"To je super da im se omogući. I ljudima treba. Mi smo tu blizu i imamo blizu ljekarnu, pa smo u boljem položaju", kaže Vesna iz Zagreba.

"To nekim ljudima dobro dođe, ako se to ljudima sviđa i ako im je to korisno, zašto ne", kaže Ante iz Zagreba.

Na dan im uštedi po šest radnih sati

Ono što pomaže ljekarnicima je robot. U šali kažu da još nema ime, ali da im na dan uštedi po šest radnih sati. "Naš kolega robota razvrstava lijekove, zaprima, govori nam što smo dobili,koje serije, koje su rokovi trajanja, slaže po mjestu. Kad mi s pacijentom pričamo, mi nemamo ništa drugo. Samo se okrenemo, uzmemo kutijice, stavimo ih i dalje radimo savjetovanje", kaže magistra farmacije Marija Lepan.

Kaže, kolika je god pomoć, nikakva robotska ruka ne može zamijeniti njihovu. "Dostupnost lijekova odnosno hoćete li do ljekarne ići četiri minute ili ćete morati sjesti u auto i voziti se 45 minuta iznimno je važno. Kontinuitet terapije, pa hitna stanja, ali iza svega toga je važno da izdavanje lijeka nije 'izvolite, izaberite što želite' oko svake kutijice ide savjetovanje", kaže Lepan.

U Zadru je prva ljekarna brodica. Lijekove će prevoziti na otoke, ali tek kada Ministarstvo zdravstva donese rješenje o radu tada će lijekovi i otočanima biti dostupniji.