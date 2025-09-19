Miran Fabjan otvorio dušu: 'Uvijek se u životu treba fokusirati na ljepše stvari'

'VIDIO SAM KAKO OVAJ STROJ MELJE' /

Miran Fabjan 'Slo Rocy', trener svog tima u drugoj sezoni reallity showa Fight of Nations™ - Put do pobjede, kojeg možete pogledati na Voyo, priznao je da reallity show nije za njega, ali i da mu je show donio vrlo lijepa iskustva.

"Ovu sezonu završavam sretan što je kraj, sretan što više nikad neću nešto slično ponoviti. Vidio sam da reallity nije nešto za mene, ali da se uvijek treba fokusirati u životu na ljepše stvari. Upoznao sam osam predivnih momaka, surađivao sam sa super osobama u produkciji. Vidio sam kako ovaj stroj melje. Ovaj FNC stroj je strašan", rekao je.

