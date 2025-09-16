Jedan od najpoznatijih FNC-ovih boraca: 'Mana hrvatskih boraca je što izlaze na Thompsona'

Aleksandar Joker Ilić jedan je od najpoznatijih MMA boraca u regiji, a prije 10-ak dana je na FNC 24 eventu u Areni Zagreb nokautom u prvoj rundi pobijedio Marija Žgelu.

Ilić je izašao uz zvižduke zagrebačke publike, ali je nakon borbe ipak dobio skandiranje za svoju kćer. Joker je poznat da nema dlake na jeziku, prije nekoliko dana je u podcastu MMA Respect dotaknuo hrvatskih boraca i toga da puno njih izlazi u ring na Thompsonove pjesme.

Sve o FNC-u čitajte na portalu Net.hr

"Velika mana hrvatskih boraca je to što izlaze upravo uz Thompsona. Sad će neko to komentirati kao, ja sam Srbin i to. Ja nemam apsolutno ništa protiv njihovih domoljubnih pjesama. Nemam ništa ni protiv ljudi koji slušaju Baju Malog Knindžu, ali to je stvar tvoje privatnosti. Osobno, ne mogu izaći na meč uz pjesmu koja je takva.

Ovo čime se mi bavimo je entertainment i show. Od ne znam koliko hrvatskih boraca, ja mislim da samo Filip Pejić ne izlazi uz Thompsona ili sličnu pjesmu", rekao je Ilić pa dodao.

"Netko se pitao zašto smo mi srpski borci popularniji u Hrvatskoj od hrvatskih boraca? Bez uvrede - potpuno samouvjereno mogu reći, ja da izlazim na Baju Malog Knindžu...Misliš li da bi poslije onog govora dobio aplauz u Areni? Ne bi dobio, niti bi me dočekali ljudi kako dostoji i kako spada. Ljudi prepoznaju šovinizam.

Nacionalizam je nešto drugo. Ja ne moram izaći sa srpskom trobojkom i krstiti se deset puta da bi neko rekao Ilke je patriot i veliki Srbin."

POGLEDAJTE VIDEO: Janica Kostelić iskreno: 'Ni olimpijska medalja nije toliko iscrpljujuća kao roditeljstvo'