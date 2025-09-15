Mladi borac stao pred tri zanosne dame za kojima su svi izgubili glavu: Pogledajte mu lice

Druga sezona Fight of Nations™ - Put do pobjede reality showa došla je do samog kraja, a vrijedna ekipa Fight of Nations™ - Put do pobjede reality showa pustila je finalnu epizodu The Best off koju možete pogledati, uostalom kao i sve, na platformi VOYO! Laura Prgomet iz "Gospodina Savršenog" je svojom karizmom i autentičnim nastupom osvojila publiku, a broj pratitelja na njezinom Instagram profilu koji danas premašuje 70 tisuća – to i potvrđuje.

Sada, godinu dana nakon završetka showa koji ju je lansirao u središte pozornosti, Laura se vratila na male ekrane – ali u posve novoj ulozi. Naime, Laura je postala članica žirija novog reality showa “Fight of Nations™ - Put do pobjede”. Laura je jednom od boraca, Srbinu Veljku Aleksiću, postavila svoje legendarno pitanje:

"Ja imam jedno glupavo pitanje koje jako volim pitati dečke koji su mi simpatični, a to ti je - koji ti je datum rođenja?" - nasmijala se Laura Prgomet, zajedno sa stručnim žirijom koji čine poznato FNC-ovo lice Klara Bilalović Keles i ring djevojka Mina iz Srbije.

"Ali, ozbiljno je pitanje, molim te, odgovori". napomenula je Laura zvijezdi Fight of Nations™ - Put do pobjede reality showa.