'OZBILJNA SAM' /

Mladi borac stao pred tri zanosne dame za kojima su svi izgubili glavu: Pogledajte mu lice

'Ja imam jedno glupavo pitanje koje jako volim pitati dečke koji su mi simpatični'

15.9.2025.
13:09
Sportski.net
Sportski.net
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Druga sezona Fight of Nations™ - Put do pobjede reality showa došla je do samog kraja, a vrijedna ekipa Fight of Nations™ - Put do pobjede reality showa pustila je finalnu epizodu The Best off koju možete pogledati, uostalom kao i sve, na platformi VOYO! Laura Prgomet iz "Gospodina Savršenog" je svojom karizmom i autentičnim nastupom osvojila publiku, a broj pratitelja na njezinom Instagram profilu koji danas premašuje 70 tisuća – to i potvrđuje.

Fight of Nations™ - Put do pobjede reality show gledajte na platformi VOYO!

Sada, godinu dana nakon završetka showa koji ju je lansirao u središte pozornosti, Laura se vratila na male ekrane – ali u posve novoj ulozi. Naime, Laura je postala članica žirija novog reality showa “Fight of Nations™ - Put do pobjede”. Laura je jednom od boraca, Srbinu Veljku Aleksiću, postavila svoje legendarno pitanje:

"Ja imam jedno glupavo pitanje koje jako volim pitati dečke koji su mi simpatični, a to ti je - koji ti je datum rođenja?" - nasmijala se Laura Prgomet, zajedno sa stručnim žirijom koji čine poznato FNC-ovo lice Klara Bilalović Keles i ring djevojka Mina iz Srbije. 

"Ali, ozbiljno je pitanje, molim te, odgovori". napomenula je Laura zvijezdi Fight of Nations™ - Put do pobjede reality showa.

Fight Of Nations™ - Put Do PobjedeFncFonLaura Prgomet
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'OZBILJNA SAM' /
Mladi borac stao pred tri zanosne dame za kojima su svi izgubili glavu: Pogledajte mu lice