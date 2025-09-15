Tko je Veljko Aleksić? Srpski borac koji je odgovorio najpopularnijoj Hrvatici na legendarno pitanje

Veljko Aleksić (23) mladi je srpski MMA borac koji se natječe u velter kategoriji (do 77 kg). Svoj profesionalni put gradi u organizaciji Fight Nation Championship, gdje drži savršen omjer od tri pobjede bez poraza. Zbog impresivne amaterske karijere i dominantnih profesionalnih nastupa, smatra se jednim od najvećih talenata u regiji.

Od amaterske bronce do profesionalnih pobjeda

Prije ulaska u profesionalce, Aleksić je osvojio broncu na Svjetskom amaterskom MMA prvenstvu (IMMAF) 2023. u Beogradu. Profesionalni debi imao je u svibnju 2024. na FNC 16, kada je tehničkim nokautom u prvoj rundi svladao Miloša Dobraša. Pobjednički niz nastavio je jednoglasnim sudačkim odlukama protiv Antonija Budimira i Filipa Vidaka, dokazavši svoju svestranost i taktičku zrelost.

Budućnost u velter kategoriji

Kao član beogradskog tima Ahilej, ovaj 186 cm visoki borac nameće se kao jedno od najperspektivnijih imena u FNC-ovoj diviziji. Izvan kaveza, poznat je kao zagovornik borilačkih sportova za djecu, ističući njihov pozitivan utjecaj na samopouzdanje i disciplinu.

S besprijekornim profesionalnim omjerom i jakim amaterskim pedigreom, Veljko Aleksić je borac čije vrijeme tek dolazi. Njegove nastupe, zabilježene na profilima poput Tapologyja, MMA publika u regiji s nestrpljenjem iščekuje.

