Dražen Forgač poslao prejaku poruku borcima u reallity showu Fight of Nations™ - Put do pobjede

Druga sezona Fight of Nations™ - Put do pobjede reality showa na platformi Voyo donijela je puno uzbuđenja, a sve je kulminiralo na spektakularnom FNC 24 u zagrebačkoj Areni gdje je Veljko Aleksić iz tima Aleksandra Ilića 'Jokera' pobijedio Filipa Vidaka iz teama Mirana 'Slo Rockyja' Fabjana.

U drugoj sezoni vidjeli smo mnogo uzbuđenja, napetih borbi i gostovanja velikih MMA zvijezda poput Mirka Filipovića i Roberta Soldića.

Borci su se natjecali za FNC ugovor u visini od 10 000 eura, koji je na kraju pripao Aleksiću, a u posljednjoj epizodi šef FNC-a Dražen Forgač 'Forgy' dao je rezime sezone, rekao da je prezadovoljan svim borcima i podsjetio da na svakoga od njih računaju.

Drugu sezonu Fight of Nations™ - Put do pobjede gledajte na Voyo

