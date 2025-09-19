Ovu Jokerovu poruku mladi borci će zauvijek pamtiti, pazite što je rekao

Svjedočili smo pravom spektaklu u drugoj sezoni reallity showa Fight of Nations™ - Put do pobjede na platformi Voyo u kojoj su borci u timovima slavnih FNC-ovih boraca Aleksandra Jokera Ilića i Mirana Slo Rockyja Fabjana naučili vrlo vrijedne lekcije za svoje MMA karijere.

Uz napete borbe, bilo je i emotivnih trenutaka a na kraju je Ilić održao govor u kojemu je rekao da su od ovoga puno naučili svi borci, ali i publika koja je gledala preko ekrana.

"Mislim da je ovo bio fenomenalan show za ovih osam ljudi, koji se nalaze uz mene i Rockyja u smislu dobre platforme da ih ljudi vide u toj široj slici da vide kako kakvi borci žive i kako rade neke stvari izvan dvorane. Dobra je sinergija i mislim da je lijepa poruka za ovaj sport i kako nas ljudi inače doživljavaju. Mijenja se slika o MMA sportu i borcima. Mislim da smo uspjeli pokazati borce u pravom svjetlu, rekao je Joker.

Drugu sezonu Fight of Nations™ - Put do pobjede gledajte na Voyo

