Cure ostale u šoku onime što su doživjele od mladog borca: 'Kao da sam u kasinu'
Mladi borci u drugoj sezoni reallity showa Fight of Nations™ - Put do pobjede, koju možete pogledati na Voyo, pred sobom su imali brojne izazove, od kojih su neki bili prilično zabavni.
u jednom takvom izazovu djevojke, među kojima je bila i Laura iz Gospodina savršenog, su sjedile u žiriju, a borci su trebali glumiti manekene i oduševiti ih, a pobjednički tim je dobio bodove.
Borci su taj izazov odradili na svakakve načine, bilo je i urnebesnih situacija, a možda najupečatljivija situacija bila je s filipom Vidakom, koji se pred njima prošetao bez riječi, a one su bile šokirane time da ih nije pozdravio.
Vidak je kasnije rekao:
"Tri djevojke u crvenom, malo ono kada ih vidiš... Ne znam, imao sam osjećaj kao da sam u kasinu. ali sve u svemu, ok, lijepe cure."
