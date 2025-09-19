Cure ostale u šoku onime što su doživjele od mladog borca: 'Kao da sam u kasinu'

Mladi borci u drugoj sezoni reallity showa Fight of Nations™ - Put do pobjede, koju možete pogledati na Voyo, pred sobom su imali brojne izazove, od kojih su neki bili prilično zabavni.

u jednom takvom izazovu djevojke, među kojima je bila i Laura iz Gospodina savršenog, su sjedile u žiriju, a borci su trebali glumiti manekene i oduševiti ih, a pobjednički tim je dobio bodove.

Drugu sezonu Fight of Nations™ - Put do pobjede gledajte na Voyo

Borci su taj izazov odradili na svakakve načine, bilo je i urnebesnih situacija, a možda najupečatljivija situacija bila je s filipom Vidakom, koji se pred njima prošetao bez riječi, a one su bile šokirane time da ih nije pozdravio.

Vidak je kasnije rekao:

"Tri djevojke u crvenom, malo ono kada ih vidiš... Ne znam, imao sam osjećaj kao da sam u kasinu. ali sve u svemu, ok, lijepe cure."

