Hrvatski 'kralj jaja' mora ubiti 163.000 koka nesilica: 'Nalaz o salmoneli je namješten'

Nakon više od 30 godina proizvodnje, obiteljska tvrtka Lukač najavila je da odustaje od proizvodnje konzumnih jaja.

Objavili su to na prosvjedu ispred Hrvatskog veterinarskog instituta koji im je naredio da zbog pozitivnog nalaza na salmonelu do ponedjeljka usmrte 163 tisuće kokoši nesilica.

Za pozitivne nalaze Lukač tvrdi da su namješteni. Dodaje da su njegovi nesilice cijepljene protiv salmonele jer je cjepivo besplatno, a cijelu procedura je odredilo Ministarstvo. "Svaka nesilica cijepi se kroz uzgojni ciklus koji traje 18 tjedana. Dobije ukupno 10 cjepiva, od toga četiri protiv salmonele. Cjepivo je besplatno, financira ga ministarstvo, nema potrebe da ga bilo koji farmer zaobiđe. Cjepivo dobivamo od ministarstva, a cijepiti dođe ovlašteni veterinar", ispričao je Marijan Lukač, proizvođač jaja.

Veterinarski institut odbacio optužbe

U Hrvatskom veterinarskom institutu odbacuju sve optužbe i kažu da je rad njihova nacionalnog referentnog laboratorija za analizu uzoraka pod stalnim nadzorom Državnog inspektorata i Ministarstva poljoprivrede.

Tvrde da su problemi s tvrtkom Lukač počeli 2019. godine kada je salmonela otkrivena na njihovoj farmi Caginec, a rezultate analize naknadno su potvrđeni i u laboratoriju u Beču. Poslije toga se, kažu, tijekom godina nastavio niz pozitivnih nalaza na salmonelu na farmama Lukačevih.

"Ograđujemo se u potpunosti od poluistina, lažnih izjava i zavaravanja javnosti dotičnog gospodina da Hrvatski veterinarskih institut svojim pretragama opstruira njegovu proizvodnju. Tvrtka i gospodin Lukač trebali bi najprije sagledati način svoje proizvodnje, tehnologiju uzgoja, hranidbu nesilica koja je uglavnom sa sirovinama izvan područja Republike Hrvatske i kontrolirati uvoz jaja koja se sastavljaju na tržište iz uvoza", rekla je Andrea Humski, ravnateljica Hrvatskog veterinarskog instituta.