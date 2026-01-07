Rusi lansirali Iskander i 95 dronova, stižu kaotične snimke: Među ranjenima i djeca

Ruske snage u noći na srijedu, na pravoslavni Božić, na Ukrajinu su ispalile balističku raketu Iskander-M i lansirale 95 dronova, javlja Kyiv Post.

Napad je započeo tijekom večeri u utorak, a nastavio se u jutarnjim satima.

Ukrajinska vojska priopćila je da su Rusi Iskander ispalili iz Taganroga dok su dronove, većinom tipa Šahed, lansirali iz više pravca - Rusije, okupiranog Krima i okupiranog istočnog dijela Ukrajine.

Ranjena djeca

Ukrajina je odgovorila borbenim avionima, protuzračnim raketama i dronovima. Do 7.30 satu ujutro, protuzračne obrane oborile su i onesposobile raketu i 81 dron.

Ipak, 14 dronova pogodilo je ciljeve na osam lokacija, dok su dijelovi srušenih dronova pali u još pet drugih područja. Zrakoplovstvo je upozorilo da napad još uvijek traje i ljude je pozvalo da ostanu u skloništu.

Drones and powerful explosions hit Dnipro last night hitting buildings and setting fire to cars. Earlier on in the day ballistics hit. https://t.co/pVopjWME0f pic.twitter.com/D95mX09tZd — Shaun Pinner (@olddog100ua) January 7, 2026

U izvještaju se navodi da je su ruski dronovi u Dnjepru pogodili stambena područja i ozlijedili sedam osoba, među njima dvoje djece. Oštećeni su stambeni blokovi, škole i cijevi za grijanje, a stotine prozora razbijeno je u više od 10 zgrada.

"Dnjepar su sinoć pogodili dronovi i snažne eskplozije. Zgrade su pogođene, automobili zapaljeni", piše u opisu jedne snimke objavljene na društvenoj mreži X.

