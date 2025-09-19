Srbija se naoružava, a stručnjak razotkrio Vučićeve namjere: 'Teško će uklopiti to sve u jedan vojni sustav'

ZATIŠJE PRED BURU /

Srbija se sprema za vojni mimohod. Posljednjih deset dana beogradskim ulicama prolaze tenkovi i vojska. U četvrtak je održana i generalna proba za subotnju paradu pod nazivom "Snaga jedinstva". Ispred Palače Srbije očekuje se marš oko 10 tisuća vojnika.

Vojni mimohod održava se u jeku masovnih protuvladinih prosvjeda, potaknutih smrću 16 ljudi u padu nadstrešnice prije deset mjeseci u Novom Sadu. Dio javnosti u Srbiji, predvođen oporbenim strankama, ogorčen je organizacijom vojne parade. Kažu, predsjednik Srbije namjerava “demonstrirati silu” u vrijeme velike polarizacije u društvu. Istovremeno, Aleksandar Vučić tvrdi da demonstracija vojne sile nema nikakve veze s dnevnim događajima.

"To je ponos Srbije, hoćemo da pokažemo šta smo radili, ali hoćemo i da pružimo odgovor, odvraćajući potencijalnim agresorima, jer nemojmo da se mi pravimo naivni. Pa nije vojna alijasa Priština-Zagreb-Tirana napravljena zbog Austrije i zbog Grčke, i zbog Slovenije, i zbog Rumunije. Pravljena je protiv Srbije", kazao je Vučić.

Ne dijele svi Vučićev entuzijazam. "U prethodnih deset dana iznad grada su avioni, stalno misliš da će ti netko srušiti zgradu. Baš odvratno", kaže Milka iz Beograda. Oni koji su na strani vlasti kritike o zastrašivanju smatraju pretjeranim. "Zar da Vučić narod zastraši paradom? Smiješno", kaže Boban iz Beograda.

Uživo iz Beograda

Tko će doći na Vučićevu vojnu paradu još se drži u tajnosti, kazala je Ana Mlinarić u javljanju ispred Skupštine Srbije u Beogradu.

Zasad se zna da će na vojnu paradu doći ministri obrane Cipra i Mađarske. Još uvijek nije jasno tko će doći iz Rusije, a sigurno će tu biti Milorad Dodik, s obzirom da se vojnom paradom slavi 'Dan srpskog jedinstva'

Srbija je zemlja na zapadnom Balkanu koja je u proteklih pet godina najviše ulagala u vojsku, i to prema podacima Švedskog instituta za mir. U 2024. čak 2,5 posto BDP-a, što je mnogo više nego što u ovom trenutku izdvajaju neke zemlje članice NATO-a.

Donedavno se Srbija uglavnom fokusirala na nabavu oružja iz Rusije. To je promijenila ruska agresija na Ukrajinu. Rusko oružje više ne može dolaziti u Srbiju, pa se Beograd okrenuo kineskom naoružanju. Srbija je kupovala, primjerice, kineske borbene dronove i raketni sustav. U međuvremenu Srbija nabavlja i francuske Rafale te jedan radarski sustav iz Francuske. U posljednje vrijeme nabavke se uvelike odnose na izraelsko naoružanje, a sutra će biti predstavljen raketni sustav PULS.

Sve su to različite tehničke specifikacije i različite vojne doktrine. Vojni analitičari i stručnjaci iz Srbije kažu da je vrlo teško uklopiti sve to u jedan jedinstveni vojni sustav. Smatraju da Aleksandar Vučić kupovinom oružja zapravo osigurava političku podršku onih zemalja od kojih oružje nabavlja.

Zastrašivanje prosvjednika

Oni građani koji već deset mjeseci izlaze na ulice sutrašnju paradu vide s jedne strane kao micanje fokusa s prosvjeda, a s druge strane neki smatraju da je to poruka Aleksandra Vučića onom biračkom tijelu koje je još uvijek uz njega. Neki građani to vide i kao način na koji Vučić želi zastrašiti prosvjednike.

Najavljuje se i prosvjed u vrijeme vojne parade. Čini se kako prosvjednici žele poručiti kako Aleksandar Vučić nema monopol na vojsku. Treba podsjetiti da su na početku prosvjeda podršku dali i neki ratni veterani. Studenti još uvijek nisu do kraja rekli kako će to točno sutra izgledati niti koliko će blizu moći prići vojnoj paradi, budući da će promet biti zaustavljen. No i oni sutrašnji dan vide kao svečan čin, pa su rekli da će redari, umjesto dosadašnjih fluorescentnih prsluka, sutra nositi košulje.