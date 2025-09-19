Kovačević i García debitiraju: Hajduk i Dinamo u bitci za vrh

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

velika očekivanja /

Sutra se na Poljudu igra prvi ovosezonski derbi hrvatskog nogometa. Hajduk dočekuje Dinamo, a obje momčadi u utakmicu ulaze bodovno izjednačene s po 13 bodova, ali i nakon poraza u prošlom kolu.

Posebnu pažnju privlači činjenica da će oba trenera Gonzalo García i Mario Kovačević prvi put voditi svoje momčadi u najvećem hrvatskom derbiju. Iako rivali, uoči utakmice izmijenili su međusobne pohvale i poručili da je riječ o privilegiji, a ne o pritisku.

Dinamo je uoči puta u Split remizirao s Varaždinom i izgubio od Gorice, dok Hajduk iza sebe ima remi s Rijekom i poraz u Varaždinu. Obojica trenera najavljuju promjene u sastavima, a García je stao i u obranu Marka Livaje, uvjeren da će njegova golgeterska kriza ubrzo završiti.

Uz međusobno uvažavanje trenera, za isti stol će sjesti i predsjednici klubova, Zvonimir Boban i Ivan Bilić, što bi moglo označiti početak boljih odnosa dvaju najvećih rivala.

Iako derbi neće odlučiti prvaka, ulog je velik pobjednik pred rasprodanim Poljudom preuzima vrh ljestvice, ali i važan psihološki kapital u nastavku sezone.