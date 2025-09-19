Godišnje 700 žena umire od opake bolesti: Bili smo na okruglom stolu udruge 'Sve za nju'

ZASTRAŠUJUĆE BROJKE /

Uoči svjetskog dana ginekološke onkologije u Zagrebu je održan okrugli stol udruge "Sve za nju" s fokusom na veliku stigmu u društvu prema ginekološkim bolestima. Zbog čega je ženama nelagodno govoriti o tom problemu? Zašto izbjegavaju otići na ginekološke preglede i papa testove? Liječnici apeliraju - rano otkriveni karcinomi mogu se izliječiti.

Prema podacima Hrvatskog registra za rak, od ginekoloških karcinoma svake godine u Hrvatskoj obolijeva oko 1700 žena, dok njih čak 700 izgubi život. O ozbiljnosti problema za RTL Danas govorila je Kristina Katić, specijalistica onkologije iz KBC-a Zagreb.

„Ginekološki karcinomi veliki su problem, a osobito karcinom jajnika. Godišnje bilježimo oko 400 novooboljelih pacijentica, dok 300 njih umire. Nažalost, nemamo testove probira za ovu bolest, zbog čega je iznimno važno da se žene redovito kontroliraju, kako bismo bolest otkrili u što ranijem stadiju“, istaknula je dr. Katić.

Dodaje kako se u Hrvatskoj liječe i pacijentice oboljele od karcinoma vrata maternice, koji se može prevenirati cijepljenjem protiv HPV-a. „Cjepivo protiv HPV-a preporučuje se i za djevojčice i za dječake. HPV nije povezan samo s karcinomom vrata maternice, već i s karcinomima usne šupljine, rodnice, stidnice i anusa. Zato bi sva djeca trebala biti cijepljena, iako to zasad nije obavezno“, naglašava dr. Katić. Više o svemu doznajte u javljanju Tee Mihanović.