Bespoštedna borba: Sudac reagirao dok je Ti udarao kao maljem

BRAVE CF 98 /

Kineski borac Haitao Ti pokazao je svoju snagu i atraktivnost pred domaćom publikom na priredbi BRAVE CF 98. U bantam kategoriji upisao je pobjedu tehničkim nokautom protiv Indijca Kantharaja Agase, još jednom potvrdivši da je riječ o borcu koji bi komotno mogao nastupati i na europskim priredbama.

BRAVE CF 98 smatra se važnim korakom u globalnom širenju ove organizacije, a kineski navijači imali su priliku vidjeti upravo ono po čemu je promocija i poznata – dramatične završnice, eksplozivne borbe i spoj mladih talenata s iskusnim veteranima.

Publika je došla na svoje jer je event ponudio bogat fight card s lokalnim favoritima i međunarodnim imenima, a nastup Haitaoa Ti-a svakako je bio među onima o kojima će se dugo pričati. Njegov stil borbe, agresivan i precizan, podsjetio je zašto se kinesko tržište sve više gleda kao sljedeći veliki rasadnik MMA zvijezda.