Najluđa MMA noć stiže u Kinu: Evo gdje i kada gledati BRAVE CF 98

Kina će 19. rujna 2025. postati središte svjetskog MMA-a! Na rasporedu je BRAVE CF 98, događaj koji će okupiti vrhunske borce iz cijelog svijeta i pružiti publici vrhunsku borilačku večer.

Priredba je dio globalne ekspanzije BRAVE Combat Federationa, a domaća publika imat će priliku gledati eksplozivne duele, neizvjesne završnice i borce koji su obilježili scenu. Na fight cardu nalaze se i renomirani veterani i mlade zvijezde željne proboja.

Spektakl počinje u 13:30, a svi ljubitelji borilačkih sportova mogu ga pratiti uživo na platformi VOYO gdje god se nalazili!

