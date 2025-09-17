Lennox Lewis nahvalio Filipa Hrgovića: Njegove riječi će odjeknuti u boksačkom svijetu

Boksačka legenda Lennox Lewis smatra kako bi Filip Hrgović bio idealan protivnik za mladu britansku zvijezdu Mosesa Itaumu. U razgovoru za BoxNation istaknuo je da hrvatski teškaš može poslužiti kao savršen ispit za 20-godišnjaka.

"Definitivno, Hrgović bi bio dobar test. Mnogi žele boksati protiv njega kako bi provjerili izdržljivost. U ranim rundama je iznimno snažan i sjajan test za svakog borca", rekao je Lewis.

Dodao je i kako Itauma još nije spreman za borce poput Kabayela, Parkera ili Usika: "Budućnost mu je svijetla, ali nema potrebe za žurbom."

Sve o Filipu Hrgoviću čitajte na portalu Net.hr!

Podsjetimo, Frank Warren potvrdio je da je Hrgoviću ponuđena borba s Itaumom 13. prosinca u Manchesteru, no iz hrvatskog kuta još nema odgovora. Problem bi mogla biti i posjekotina iznad oka koja ga muči već tri borbe zaredom.

Iako realizacija još visi u zraku, Lewisovo mišljenje je jasno. Hrgović je pravi čovjek da testira Itaumu na putu prema vrhu.

POGLEDAJTE VIDEO: Gabrijel Veočić s broncom oko vrata otkrio pakleni plan za budućnost: 'Od malena imam jedan cilj...'