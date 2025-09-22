Ukida se najnapornija stvar na internetu? Europa priča o promjeni koja će oduševiti i Hrvate

Europska komisija želi ublažiti pravila o privatnosti koja prisiljavaju internetske stranice da prikazuje prozore o kolačićima (cookies).

Politico navodi da je razlog tome pokušaj smanjenja birokracije, a s obzirom na to da je riječ o jednom od najnapornijih zakona, vjeruje se da bi se to svidjelo mnogim Europljanima.

Podsjetimo, kolačići su temelj interneta koji vlasnicima internetskih stranica omogućuju prikupljanje informacija o posjetiteljima — od toga jesu li se prijavili lozinkom pa do toga koje proizvode razgledavaju i o kojima bi zato mogli poželjeti vidjeti oglase. Europski zakonodavci 2009. godine revidirali su zakon poznat kao Direktiva o e-privatnosti kako bi zahtijevali od internetskih stranica da pribave pristanak korisnika prije nego što na njihove uređaje učitaju kolačiće, osim ako su ti kolačići "strogo nužni" za pružanje usluge.

Prilagodba pravila

Tehnologija kolačića sada je u središtu planova Europske komisije za pojednostavljenje regulative u području tehnologije. Dužnosnici žele u prosincu predstaviti “omnibus” tekst kojim bi se ukinuli nametljivi zahtjevi za digitalne tvrtke. U ponedjeljak je održan sastanak s tehnološkom industrijom o načinu upravljanja kolačićima i 'bannerima' za pristanak.

Komisija razmatra kako prilagoditi pravila tako da uključe više iznimaka ili omoguće korisnicima da jednom postave svoje preferencije za kolačiće (primjerice u postavkama preglednika), umjesto da to moraju činiti svaki put kada posjete neku internetsku stranicu. Danska, koja trenutačno predsjeda sastancima u Vijeću Europske unije, predložila je u svibnju da se ukinu banneri za pristanak kod kolačića koji prikupljaju podatke "za tehnički nužne funkcije" ili "jednostavne statistike". Rekli su da su takvi kolačići bezopasni, za razliku od onih koji se koriste za marketing, oglašavanje ili dijeljenje podataka s trećim stranama.

"Previše pristanka zapravo ubija pristanak. Ljudi su navikli davati pristanak za sve, pa možda prestaju čitati stvari detaljno, a ako je pristanak zadana opcija za sve, korisnici ga više ne doživljavaju na isti način", rekao je Peter Craddock, pravnik za podatke u tvrtki Keller and Heckman.

