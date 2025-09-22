Putin poslao alarmantnu poruku Zapadu: 'Odgovorit ćemo, i to ne riječima'

Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak je na sastanku s ruskim Vijećem sigurnosnosti kazao da je Rusija sposobna odgovoriti na bilo kakve prijetnje i to ne riječima, već vojnim i tehnički mjerama.

"Želim naglasiti da je Rusija sposobna odgovoriti na bilo kakve postojeće ili nove prijetnje. Nitko ne bi trebao imati ikakvih sumnji u to. Odgovorit ćemo ne riječima, već vojnim i tehničkim mjerama", poručio je Putin, prenosi ruska državna novinska agencija TAAS.

'Nužan korak'

Kao primjer, Putin je naveo odluku ruskih vlasti da ukinu privremenu zabranu na raspoređivanje projektila srednjeg i kratkog dometa koji se lansiraju sa zemlje. "Ovo je bio nužan korak, diktiran potrebom adekvatnog odgovora na programe raspoređivanja sličnog američkog i drugog oružja zapadne proizvodnje u Europi i azijsko-pacifičkoj regiji koji izravno ugrožavaju sigurnost Rusije", rekao je Putin.

"Naši planovi za jačanje obrambenih sposobnosti zemlje razvijaju se u skladu s promjenjivom globalnom situacijom. Provode se u potpunosti i pravovremeno", zaključio je Putin.

POGLEDAJTE VIDEO: Prof. Kurelić: 'Trump nije strašno uzbuđen činjenicom da nije uspio riješiti stvar s Putinom'