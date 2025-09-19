Muškarac i dvoje djece (9) živi izgorjeli u Tesli: 'O moj Bože, bilo je brutalno'

Muškarac (43) i dvoje djece staro devet godina umrli su 7. rujna u stravičnoj prometnoj nesreći u Schwerte-Villigstu na zapadu Njemačke, objavio je The Sun u petak.

Dok je 43-godišnjak pretjecao drugo vozilo u Tesli, sletio je s ceste i udario u drvo. Automobil je planuo, a putnici su ostali zarobljeni. Muškarac i devetogodišnja djeca živi su izgorjeli, dok je treće dijete uspjelo izaći iz buktinje. Hitne službe kasnije su ga helikopterom prebacile u bolnicu.

'Bilo je brutalno'

Mještani koji su se zatekli na mjestu strave pokušali su spasiti putnike, ali nisu uspjeli otvoriti vrata zbog dizajna uvlačnih kvaka na Tesli. Na teren su pristigli i vatrogasci, ali mučili su se ugasiti požar jer je plamen iznova izbijao.

Do goruće Tesle dotrčao je i lokalni poduzetnik Roman Jedrzejewski koji je za lokalni portal opisao što se točno događalo: "Čuo sam jako glasne zvukove kočenja, jako glasno škripanje guma. Nakon toga prasak, bilo je brutalno. Samo sam pomislio - Bože moj", dodao je Jedrzejewski, prenosi Rurh Nachrichten.

"Pokušao sam otvoriti automobil, ali nije mi uspjelo. Već je bilo toliko vruće od vatre, ali desna strana vozila još je bila relativno neoštećena. Nisam uspio pomoći, nije išlo".

Sigurnosni rizik

Podsjetimo, Teslina vozila imaju elektronička vrata koja se ne mogu otvoriti bez napajanja. Umjesto klasičnih kvaka, vozači vrata otvaraju pritiskom na posebni gumb. Međutim, napajanje može zakazati u slučaju nesreće i onesposobiti djelovanja gumba. Iako Teslini automobili imaju i ručni sigurnosni mehanizam, stručnjaci napominju da ga u stresnim situacijama nije lako pronaći.

Njemački autoklub Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) još je u travnju prošle godine upozorio da uvlačne kvake na vratima mogu predstavljati sigurnosni rizik.

