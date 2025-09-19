Ruski borbeni zrakoplovi upali u članicu NATO-a: 'Nevjerojatno drsko!'

Tri ruska borbena zrakoplova MiG-31 povrijedila su estonski zračni prostor, priopćila je u petak estonska vlada, nazvavši incident "nevjerojatno drskim", piše Sky News.

Prema priopćenju, ruski su se zrakoplovi zadržali u dijelu estonskog zračnog prostora iznad Finskog zaljeva 12 minuta, bez prethodne dozvole nadležnih vlasti.

Estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna izjavio je da je Rusija već četiri puta ove godine povrijedila estonski zračni prostor, što je, prema njegovim riječima, "samo po sebi neprihvatljivo", dok je najnoviji incident ocijenio "neviđeno drskim".

"Rusija sve češće testira granice i pokazuje agresivnost, na što je nužno odgovoriti brzim jačanjem političkog i gospodarskog pritiska", poručio je Tsahkna u izjavi za medije.

Ističe da će Estonija o incidentu izvijestiti saveznike unutar NATO-a i nastaviti zagovarati odlučan zajednički odgovor na slične provokacije.

Treća članica NATO-a

Estonija je postala treća članica NATO-a koja je u posljednjim tjednima prijavila narušavanje zračnog prostora od strane Rusije.

Prošle nedjelje Rumunjska je objavila kako je ruska bespilotna letjelica ušla u njezin zračni prostor tijekom napada na susjednu Ukrajinu. Poljska je također prijavila "neviđeno kršenje" zračnog prostora od strane ruskih snaga.

POGLEDAJTE VIDEO: Tadić objasnio zašto Rumunji nisu obarali ruski dron i poslao upozorenje: 'Ako Rusi vide...':