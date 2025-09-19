Orban kreće u obračun po Trumpovu receptu: 'To je nasilna i zločinačka sila'

Mađarski premijer Viktor Orban u petak je izjavio da planira slijediti primjer američkog predsjednika Donalda Trumpa i zauzeti oštar stav protiv ljevičarskog antifašističkog pokreta Antife te ga proglasiti terorističkom organizacijom.

"U Mađarsku je stiglo vrijeme da se organizacije poput Antife klasificiraju kao terorističke skupine, pri čemu slijedimo američki primjer", rekao je desničarski vođa državnoj televiziji, izričito se referirajući na svojega političkog saveznika Trumpa.

Američki je predsjednik ovaj tjedan najavio da kani etiketirati Antifu u Sjedinjenim Državama kao "veliku terorističku organizaciju". No zasad ostaje nejasno kako će to provesti, osobito s obzirom na labavu, decentraliziranu strukturu pokreta. Stručnjaci su zamijetili i da nema pravnog mehanizma koji bi omogućio etiketiranje Antife kao domaće terorističke skupine.

'Zločinačka sila'

Orban je iznio premalo pojedinosti, no istaknuo je da pozdravlja Trumpovu inicijativu te da planira poduzeti slične korake u Mađarskoj. Antifu je opisao kao nasilnu, zločinačku silu čiji su cilj mirni ljudi u Mađarskoj. Referirao se i na sukobe u Budimpešti u veljači 2023. "Neki su gotovo nasmrt pretučeni", kazao je.

U to su vrijeme militantni antifašisti stigli iz inozemstva da bi prosvjedovali protiv skupova krajnje desnice, što je u konačnici rezultiralo nasilnim sukobima, pojašnjava njemačka agencija dpa. "Neki su postali i članovi Europskog parlamenta te ondje drže Mađarskoj predavanja o vladavini prava i ljevičarskoj politici", rekao je Orban.

