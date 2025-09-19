Putin otkrio tko će vladati Rusijom nakon njega: 'Trebamo takve neustrašive ljude'
'Moramo tražiti, pronalaziti i isticati ljude koji su neustrašivi u službi domovine i koji bi bili spremni riskirati svoje zdravlje pa čak i život', istaknuo je Putin
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je iduća generacija političkog vodstva Rusije mora biti sastavljena od veterana rata u Ukrajini, javlja portal Newsweek u četvrtak.
Putin je to rekao tijekom sastanka s različitim frakcijama Državne Dume, gdje se dotaknuo i sudjelovanja veterana na izborima.
Njegov novi zahtjev predstavlja učvršćivanje ruskog nacionalizma, koji ionako dominira pod Putinovim režimom, kao i pokušaj obnavljanja hladnog rata sa Zapadom. Takvo ozračje vjerojatno će prevladavati i jednom kad Putin otiđe s vlasti.
'Neustrašivi ljudi'
"Moramo tražiti, pronalaziti i isticati ljude koji su neustrašivi u službi domovine i koji bi bili spremni riskirati svoje zdravlje pa čak i život", rekao je Putin. "Takve ljude treba promovirati na rukovodeće položaje. Oni će biti naši nasljednici. O tome moramo razmišljati i hvala vam što predlažete takve ljude", dodao je ruski predsjednik.
Newsweek podsjeća da u Putinovoj Rusiji politička oporba praktički ne postoji, a stranka Ujedinjena Rusija s kojom je Putin blisko povezan čvrsto drži vlast.
