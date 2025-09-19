NOVA GENERACIJA /

Putin otkrio tko će vladati Rusijom nakon njega: 'Trebamo takve neustrašive ljude'

Putin otkrio tko će vladati Rusijom nakon njega: 'Trebamo takve neustrašive ljude'
Foto: Profimedia

'Moramo tražiti, pronalaziti i isticati ljude koji su neustrašivi u službi domovine i koji bi bili spremni riskirati svoje zdravlje pa čak i život', istaknuo je Putin

19.9.2025.
16:23
Erik Sečić
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je iduća generacija političkog vodstva Rusije mora biti sastavljena od veterana rata u Ukrajini, javlja portal Newsweek u četvrtak. 

Putin je to rekao tijekom sastanka s različitim frakcijama Državne Dume, gdje se dotaknuo i sudjelovanja veterana na izborima.

Njegov novi zahtjev predstavlja učvršćivanje ruskog nacionalizma, koji ionako dominira pod Putinovim režimom, kao i pokušaj obnavljanja hladnog rata sa Zapadom. Takvo ozračje vjerojatno će prevladavati i jednom kad Putin otiđe s vlasti. 

'Neustrašivi ljudi' 

"Moramo tražiti, pronalaziti i isticati ljude koji su neustrašivi u službi domovine i koji bi bili spremni riskirati svoje zdravlje pa čak i život", rekao je Putin. "Takve ljude treba promovirati na rukovodeće položaje. Oni će biti naši nasljednici. O tome moramo razmišljati i hvala vam što predlažete takve ljude", dodao je ruski predsjednik.  

Newsweek podsjeća da u Putinovoj Rusiji politička oporba praktički ne postoji, a stranka Ujedinjena Rusija s kojom je Putin blisko povezan čvrsto drži vlast. 

POGLEDAJTE VIDEO: Prof. Kurelić: 'Trump nije strašno uzbuđen činjenicom da nije uspio riješiti stvar s Putinom'

Vladimir PutinRusija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVA GENERACIJA /
Putin otkrio tko će vladati Rusijom nakon njega: 'Trebamo takve neustrašive ljude'