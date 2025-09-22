Vladimir Putin skoro 'izgubio glavu' na motoru: 'Dodao sam gas, on se zaokrenuo...'

Ruski predsjednik Vladimir Putin otkrio je anegdotu iz prošlosti ministru obrane Andreju Belousovom. Izgubio je kontrolu vozeći motor i prevrnuo se.

Do nesreće je došlo u samom startu - dok je pokušavao upaliti motor. Putin u svojoj priči nije otkrio kada i gdje se dogodila nesreća, piše The Sun.

"Jednom sam sjeo na motocikl, dodao gas. I on se zaokrenuo i prevrnuo. Izbjegao sam ga u zadnji čas. Pao je tik pored mene", ispričao je.

Foto: Profimedia

Putin njeguje imidž mačo muškarca. Često se fotografira bez majice dok se bavi aktivnostima na otvorenom i sportom kako bi ojačao svoj kult ličnosti.

Dok je pričao s ministrom obrane bio je odjeven u vojnu uniformu iako je stotinama kilometara udaljen od ratne zone.

U prošlosti se Putin pojavljivao s motociklističkim klubom Noćni vukovi koji su njegovi vjerni obožavatelji. Putin je 2019. godine fotografiran kako vozi motocikl Ural ruske proizvodnje s prikolicom.

Napadi na Ukrajinu se intenziviraju

U međuvremenu, brutalni napadi na Ukrajinu i dalje se intenziviraju. Snage Kremlja su izvele razorne napade na Ukrajinu posljednjih dana.

Jučer Rusija tijekom noći lansirala 580 dronova i 40 krstarećih i balističkih raketa. Najmanje tri osobe su poginule, a 13 ih je ozlijeđeno u brutalnim napadima. A ranije ovog tjedna, ruski zrakoplovi su prekršili zračni prostor NATO-a iznad Estonije.

Tri zrakoplova MiG-31 preletjela su otok Vaindloo i ostala tamo gotovo 12 minuta. Saveznici NATO-a su uzdigli talijanske F-35 kako bi odbili zrakoplove - kojima su transponderi bili isključeni.

Sigurnosni stručnjak Will Geddes rekao je za The Sun: "Ono što sve češće vidimo su upadi u zračni prostor zemalja NATO-a, bilo da se radi o Poljskoj, nedavno 10. rujna, dronovima, bilo da se radi o Rumunjskoj ili sada Estoniji."

"Ovo postaje sve zabrinjavajuće, budući da NATO ima zajednički sporazum o zaštiti svog zračnog prostora", dodao je.

"Mislim da se zapravo sve svodi na činjenicu da Rusija testira zemlje NATO-a i testira njihove mjere zračne obrane", kaže.

