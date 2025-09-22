ZA DLAKU /

Vladimir Putin skoro 'izgubio glavu' na motoru: 'Dodao sam gas, on se zaokrenuo...'

Vladimir Putin skoro 'izgubio glavu' na motoru: 'Dodao sam gas, on se zaokrenuo...'
Foto: Profimedia

Putin njeguje imidž mačo muškarca. Često se fotografira bez majice dok se bavi aktivnostima na otvorenom i sportom kako bi ojačao svoj kult ličnosti

22.9.2025.
17:48
Tajana Gvardiol
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ruski predsjednik Vladimir Putin otkrio je anegdotu iz prošlosti ministru obrane Andreju Belousovom. Izgubio je kontrolu vozeći motor i prevrnuo se. 

Do nesreće je došlo u samom startu - dok je pokušavao upaliti motor. Putin u svojoj priči nije otkrio kada i gdje se dogodila nesreća, piše The Sun

"Jednom sam sjeo na motocikl, dodao gas. I on se zaokrenuo i prevrnuo. Izbjegao sam ga u zadnji čas. Pao je tik pored mene", ispričao je. 

Vladimir Putin skoro 'izgubio glavu' na motoru: 'Dodao sam gas, on se zaokrenuo...'
Foto: Profimedia

Putin njeguje imidž mačo muškarca. Često se fotografira bez majice dok se bavi aktivnostima na otvorenom i sportom kako bi ojačao svoj kult ličnosti. 

Dok je pričao s ministrom obrane bio je odjeven u vojnu uniformu iako je stotinama kilometara udaljen od ratne zone.

U prošlosti se Putin pojavljivao s motociklističkim klubom Noćni vukovi koji su njegovi vjerni obožavatelji. Putin je 2019. godine fotografiran kako vozi motocikl Ural ruske proizvodnje s prikolicom.

Napadi na Ukrajinu se intenziviraju

U međuvremenu, brutalni napadi na Ukrajinu i dalje se intenziviraju. Snage Kremlja su izvele razorne napade na Ukrajinu posljednjih dana.

Jučer Rusija tijekom noći lansirala 580 dronova i 40 krstarećih i balističkih raketa. Najmanje tri osobe su poginule, a 13 ih je ozlijeđeno u brutalnim napadima. A ranije ovog tjedna, ruski zrakoplovi su prekršili zračni prostor NATO-a iznad Estonije.

Tri zrakoplova MiG-31 preletjela su otok Vaindloo i ostala tamo gotovo 12 minuta. Saveznici NATO-a su uzdigli talijanske F-35 kako bi odbili zrakoplove - kojima su transponderi bili isključeni.

Sigurnosni stručnjak Will Geddes rekao je za The Sun: "Ono što sve češće vidimo su upadi u zračni prostor zemalja NATO-a, bilo da se radi o Poljskoj, nedavno 10. rujna, dronovima, bilo da se radi o Rumunjskoj ili sada Estoniji."

"Ovo postaje sve zabrinjavajuće, budući da NATO ima zajednički sporazum o zaštiti svog zračnog prostora", dodao je. 

"Mislim da se zapravo sve svodi na činjenicu da Rusija testira zemlje NATO-a i testira njihove mjere zračne obrane", kaže. 

POGLEDAJTE VIDEO: Prof. Kurelić: 'Trump nije strašno uzbuđen činjenicom da nije uspio riješiti stvar s Putinom'

Vladimir PutinNesrećaMotorRat U Ukrajini
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA DLAKU /
Vladimir Putin skoro 'izgubio glavu' na motoru: 'Dodao sam gas, on se zaokrenuo...'