UKRAJINA UZVRAĆA /

U tijeku je masivni napad na Moskvu: Ruska protuzračna obrana oborila je već 11 dronova

U tijeku je masivni napad na Moskvu: Ruska protuzračna obrana oborila je već 11 dronova
Foto: Rtl

Gradonačelnik je potvrdio da je dosad srušeno 11 dronova, a zasad nema informacija o šteti i žtvama

22.9.2025.
20:50
Tajana Gvardiol
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Moskva je pod napadom dronova, a ruska protuzračna obrana je u akciji, javljaju ruski mediji pozivajući se na gradonačelnika Sergeja Sobjanjina.

Gradonačelnik je potvrdio da je dosad srušeno 11 dronova, a zasad nema informacija o šteti i žtvama.

Nebo iznad Moskve potpuno je zatvoreno, a eksplozije su zabilježene u brojnim četvrtima u centru i na jugozapadu. Snimke na X-u prikazuju kako su avioni prisiljeni nisko letjeti zbog dronova.

Stanovnici okruga Odintsovo, kao i okruga Konkovo, Kuzminki, Čertanovo i središnjih okruga glavnog grada, prijavili su niz glasnih zvukova - prema njihovim riječima, bilo ih je ne manje od deset.

Izvješća o eksplozijama stižu i iz Zelenograda i Nahabina.

Otkazani su neki letovi prema Moskvi, a zatvorena je Zračna luka Šeremetjevo.

RusijaMoskvaNapad
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UKRAJINA UZVRAĆA /
U tijeku je masivni napad na Moskvu: Ruska protuzračna obrana oborila je već 11 dronova