U tijeku je masivni napad na Moskvu: Ruska protuzračna obrana oborila je već 11 dronova

Moskva je pod napadom dronova, a ruska protuzračna obrana je u akciji, javljaju ruski mediji pozivajući se na gradonačelnika Sergeja Sobjanjina.

🇷🇺#Moscow has closed the sky, 9 drones shot down so far

planes in low flight pic.twitter.com/ENsCgrQ1j9 — C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) September 22, 2025

Gradonačelnik je potvrdio da je dosad srušeno 11 dronova, a zasad nema informacija o šteti i žtvama.

Nebo iznad Moskve potpuno je zatvoreno, a eksplozije su zabilježene u brojnim četvrtima u centru i na jugozapadu. Snimke na X-u prikazuju kako su avioni prisiljeni nisko letjeti zbog dronova.

⚡ JUST IN: Moscow and the Moscow region are under attack by Ukrainian drones



Explosions heard in Moscow and the Moscow region.



Residents of Odintsovo district, as well as the Konkovo, Kuzminki, Chertanovo and central districts of the capital, reported a series of loud sounds —… pic.twitter.com/Pnzze9Oecl — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2025

Stanovnici okruga Odintsovo, kao i okruga Konkovo, Kuzminki, Čertanovo i središnjih okruga glavnog grada, prijavili su niz glasnih zvukova - prema njihovim riječima, bilo ih je ne manje od deset.

Izvješća o eksplozijama stižu i iz Zelenograda i Nahabina.

✈️👀 Report that the sky over Moscow is completely closed, and flights are being massively delayed at the city's airports. pic.twitter.com/9cbxX3UmtB — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 22, 2025

Otkazani su neki letovi prema Moskvi, a zatvorena je Zračna luka Šeremetjevo.