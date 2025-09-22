U tijeku je masivni napad na Moskvu: Ruska protuzračna obrana oborila je već 11 dronova
Gradonačelnik je potvrdio da je dosad srušeno 11 dronova, a zasad nema informacija o šteti i žtvama
Moskva je pod napadom dronova, a ruska protuzračna obrana je u akciji, javljaju ruski mediji pozivajući se na gradonačelnika Sergeja Sobjanjina.
Nebo iznad Moskve potpuno je zatvoreno, a eksplozije su zabilježene u brojnim četvrtima u centru i na jugozapadu. Snimke na X-u prikazuju kako su avioni prisiljeni nisko letjeti zbog dronova.
Stanovnici okruga Odintsovo, kao i okruga Konkovo, Kuzminki, Čertanovo i središnjih okruga glavnog grada, prijavili su niz glasnih zvukova - prema njihovim riječima, bilo ih je ne manje od deset.
Izvješća o eksplozijama stižu i iz Zelenograda i Nahabina.
Otkazani su neki letovi prema Moskvi, a zatvorena je Zračna luka Šeremetjevo.